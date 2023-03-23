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Уусталу и Раяс впервые вместе участвовали в этапе Кубка мира

Эрик Гамзеев
, журналист
Уусталу и Раяс впервые вместе участвовали в этапе Кубка мира
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Авели Уусталу и Херта Раяс в предварительном забеге таллиннского этапа Кубка мира дважды взлетели вверх по склону Певческого поля и сделали круг вокруг статуи Густава Эрнесакса.
Авели Уусталу и Херта Раяс в предварительном забеге таллиннского этапа Кубка мира дважды взлетели вверх по склону Певческого поля и сделали круг вокруг статуи Густава Эрнесакса. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

На состоявшемся на Певческом поле в Таллинне спринтерском этапе Кубка мира по лыжным гонкам также стартовали Авели Уусталу и Херта Раяс, занимающиеся в Алутагузеском лыжном клубе.

Впервые участвуя во взрослом этапе, 15-летняя Раяс, живущая в Иллука, стала самой юной участницей всего соревнования. Известно, что она также стала самым молодым эстонским лыжником всех времен, стартовавшим на этапе Кубка мира.

Из 55 стартовавших Раяс в квалификации опередила семерых соперников и заняла 48-е место. Лучшая в предварительном забеге олимпийская чемпионка и чемпионка мира шведка Йонна Сундлинг была на 32,6 секунды быстрее.

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