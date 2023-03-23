На состоявшемся на Певческом поле в Таллинне спринтерском этапе Кубка мира по лыжным гонкам также стартовали Авели Уусталу и Херта Раяс, занимающиеся в Алутагузеском лыжном клубе.
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Уусталу и Раяс впервые вместе участвовали в этапе Кубка мира
Уусталу и Раяс впервые вместе участвовали в этапе Кубка мира
Впервые участвуя во взрослом этапе, 15-летняя Раяс, живущая в Иллука, стала самой юной участницей всего соревнования. Известно, что она также стала самым молодым эстонским лыжником всех времен, стартовавшим на этапе Кубка мира.