Новое здание Йыхвиской основной школы, строительство которого было завершено в конце прошлого года, снова находится в строительных лесах, так как из соображений безопасности каменный фасад здания необходимо снова прикрепить к наружным стенам, так как из-за ураганных ветров фасадная черепица сдвинулась.
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Фасад новехонького школьного здания в Йыхви придется снова укрепить
Фасад новехонького школьного здания в Йыхви придется снова укрепить
Проектный руководитель Евгений Корнильцев, осуществлявший надзор за строительством основной школы со стороны волостного управления, сообщил, что в ходе работ, которые продлятся предположительно несколько недель, темный фасад, установленный на стенах здания, будет снят по одной плитке и установлен обратно с дополнительными креплениями.