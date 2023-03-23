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Фасад новехонького школьного здания в Йыхви придется снова укрепить

Эрик Гамзеев
, журналист
Фасад новехонького школьного здания в Йыхви придется снова укрепить
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Новое школьное здание в Йыхви, сданное в эксплуатацию в конце прошлого года, снова окружено строительными лесами.
Новое школьное здание в Йыхви, сданное в эксплуатацию в конце прошлого года, снова окружено строительными лесами. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Новое здание Йыхвиской основной школы, строительство которого было завершено в конце прошлого года, снова находится в строительных лесах, так как из соображений безопасности каменный фасад здания необходимо снова прикрепить к наружным стенам, так как из-за ураганных ветров фасадная черепица сдвинулась.

Проектный руководитель Евгений Корнильцев, осуществлявший надзор за строительством основной школы со стороны волостного управления, сообщил, что в ходе работ, которые продлятся предположительно несколько недель, темный фасад, установленный на стенах здания, будет снят по одной плитке и установлен обратно с дополнительными креплениями.

Он добавил, что эта инициатива исходила от производителя фасадного камня "BMI Monier", чтобы таким образом обеспечить их долговечность на стене. По словам Корнильцева, переделка этой работы ничего не будет стоить волости.

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