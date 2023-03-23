Фасад новехонького школьного здания в Йыхви придется снова укрепить

Новое школьное здание в Йыхви, сданное в эксплуатацию в конце прошлого года, снова окружено строительными лесами.

Новое здание Йыхвиской основной школы, строительство которого было завершено в конце прошлого года, снова находится в строительных лесах, так как из соображений безопасности каменный фасад здания необходимо снова прикрепить к наружным стенам, так как из-за ураганных ветров фасадная черепица сдвинулась.