ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Торг вокруг земли под танком

После вывоза танка государство сообщило, что эта недвижимость наиболее подходящая, чтобы установить станцию наблюдения за дронами, и сделало Нарве предложение продать ее государству за пару тысяч евро. Нарва хотела поначалу совершить обмен, чтобы в ответ получить государственную землю в черте города, однако государство не согласилось.

Теперь в нарвских коридорах власти уже несколько месяцев "рассматривают" предложение государства, или, очевидно, вполне сознательно тянут резину, ведь, как говорит мэр Катри Райк, связанное с танком до сих пор остается в городе чувствительной темой. Проще предоставить решать государству: если силой увезли танк, то и землю пусть забирают силой.