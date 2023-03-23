Со дня переноса правительством нарвского танка-монумента прошло уже больше семи месяцев, однако эта тема до сих пор не до конца улажена между городом Нарва и государством.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Торг вокруг земли под танком
После вывоза танка государство сообщило, что эта недвижимость наиболее подходящая, чтобы установить станцию наблюдения за дронами, и сделало Нарве предложение продать ее государству за пару тысяч евро. Нарва хотела поначалу совершить обмен, чтобы в ответ получить государственную землю в черте города, однако государство не согласилось.
Теперь в нарвских коридорах власти уже несколько месяцев "рассматривают" предложение государства, или, очевидно, вполне сознательно тянут резину, ведь, как говорит мэр Катри Райк, связанное с танком до сих пор остается в городе чувствительной темой. Проще предоставить решать государству: если силой увезли танк, то и землю пусть забирают силой.
Нарвская городская власть, наверное, более активно решала бы вопрос, если бы получила от государства за этот участок в разы больше, ведь тогда ей легче было бы объяснить горожанам добровольный отказ от танкового участка. Однако, похоже, государство не заинтересовано в том, чтобы идти на какие-то компромиссы в этом вопросе, поэтому в сложившейся ситуации единственным мыслимым вариантом для обеих сторон и является принудительное отчуждение недвижимости.