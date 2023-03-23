В субботу в Кохтла-Ярвеской гимназии выступят 15 бендов

Главный организатор фестиваля школьных ансамблей "Antidolorosum" Миртель Пыдра, ученица гимназии и ассистент деятельности по интересам, отмечает, что на таком мероприятии стоит ожидать сюрприза. Когда на сцену выходят малоизвестные группы, каждая из них может предложить что-то неожиданное и свежее.

На фестивале каждая группа, в которой наряду с учениками могут участвовать учителя и другие работники школы, может исполнить 15-минутную программу. По словам Миртель Пыдра, бенды очень разные по стилю, исполняют музыку от джаза до тяжелого рока. По условиям фестиваля на этом мероприятии не приветствуются группы, чье музыкальное сопровождение на 100 процентов обеспечивается с компьютера. Необходимо играть на инструментах.

По словам Пыдра, большинство бендов исполнят известные песни в собственной интерпретации, но прозвучат и оригинальные композиции.

Для групп это будет долгий день, который начнется уже в восемь утра с саундчека. В Кохтла-Ярве также приедут несколько известных музыкантов, например, барабанщик Рейго Ахвен и бас-гитарист Рауль Вайгла, которые в мастер-классах будут давать советы молодым музыкантам и как члены жюри вручать призы лучшим.

Большой концерт начнется в 14.30 и продлится примерно от четырех до пяти часов. Все желающие могут послушать, плата за вход не взимается.

Шесть из 15 бендов будут из Ида-Вирумаа. Рассчитывать на поддержку родных стен смогут этно-рок-группа "Kratt" из Кохтла-Ярвеской гимназии, которая этой зимой выступала на нескольких мероприятиях в Ида-Вирумаа, и "Sequoia", исполняющая инструментальную музыку. Двумя бендами "Foo Jovi" и "Ascend" будет представлена также Йыхвиская гимназия. На сцене выступят бенды "Bandakk" из Ахтмеской школы искусств и "Desire" из Кохтла-Ярвеской школы искусств.

В Кохтла-Ярве также приедут школьные бенды из Харьюмаа, Сааремаа, Вильяндимаа, Тартумаа и Пылвамаа.