Осенью прошлого года Йыхвиское волостное собрание предложило Тойлаской волости начать переговоры об объединении, на что волость Тойла согласилась.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Как продвигаются переговоры о слиянии Йыхви и Тойла?
Председатель Йыхвиского волостного собрания ВАЛЛО РЕЙМАА:
- Обе стороны назначили свои переговорные делегации, целью которых является установление сроков, тематические сферы и команды, которые будут вести по ним переговоры.
На самом деле разговоры о сотрудничестве велись и раньше, прежде всего в сфере образования и спорта, там, где происходит движение людей. Например, мы также говорили с Кохтла-Ярве о спортивных клубах: в самоуправлениях разные спортивные базы - и дети ездят из одного самоуправления в другое. Сотрудничество также не обязательно означает объединение с кем-то. Например, мы могли бы договориться об общем поведении самоуправлений в центральном регионе Ида-Вирумаа.
Повседневная жизнь Йыхви и Тойла тесно переплетена. Ведь мы видим, какое движение утром из Тойла в Йыхви, у многих тойласких предпринимателей бизнес в Йыхви и их напрямую касается то, что происходит в Йыхви. Поэтому логично, если такое маятниковое перемещение происходило бы в пределах одного налогового региона. Но нынешнее состояние переговоров не означает, конечно, что мы обязательно должны объединиться. Поначалу надо, скорее, как следует узнать друг друга.