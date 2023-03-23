ОДИН ВОПРОС ⟩ Как продвигаются переговоры о слиянии Йыхви и Тойла?

Председатель Йыхвиского волостного собрания ВАЛЛО РЕЙМАА:

- Обе стороны назначили свои переговорные делегации, целью которых является установление сроков, тематические сферы и команды, которые будут вести по ним переговоры.

На самом деле разговоры о сотрудничестве велись и раньше, прежде всего в сфере образования и спорта, там, где происходит движение людей. Например, мы также говорили с Кохтла-Ярве о спортивных клубах: в самоуправлениях разные спортивные базы - и дети ездят из одного самоуправления в другое. Сотрудничество также не обязательно означает объединение с кем-то. Например, мы могли бы договориться об общем поведении самоуправлений в центральном регионе Ида-Вирумаа.