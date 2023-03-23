В Йыхви проходит двойной чемпионат "Молодой мастер"

По словам проектного руководителя Ида-Вирумааского центра профобразования Сергея Егоровцева, такие конкурсы уже проводили в Йыхви, но два в один день - впервые.

- Несколько лет назад "Молодой мастер" проходил в столице, в выставочном центре, где собиралось много людей, но пандемия заставила изменить формат: конкурсы стали проводить локально - в учебных заведениях, которые были готовы принять конкурсантов, - комментирует Сергей Егоровцев. - Мы - всегда с удовольствием. В этом году вместе с организаторами решили объединить два направления, чтобы участники почувствовали больший масштаб происходящего, испытали больше эмоций, почувствовали праздник. Ученики разных учебных заведений познакомились и пообщались друг с другом.