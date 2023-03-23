23 марта в Ида-Вирумааском центре профобразования назовут лучших молодых пекарей и парикмахеров текущего учебного года - здесь одновременно проходят республиканские соревнования профессионального мастерства среди учащихся профессиональных учебных заведений Ида-Вирумаа, Тарту, Раквере, Пярну и Вильянди. Понаблюдать за созданием причесок могут все желающие.
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В Йыхви проходит двойной чемпионат "Молодой мастер"
В Йыхви проходит двойной чемпионат "Молодой мастер"
По словам проектного руководителя Ида-Вирумааского центра профобразования Сергея Егоровцева, такие конкурсы уже проводили в Йыхви, но два в один день - впервые.
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