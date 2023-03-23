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В Йыхви проходит двойной чемпионат "Молодой мастер"

Ирина Кивисельг
, журналист
В Йыхви проходит двойной чемпионат "Молодой мастер"
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Победительнице прошлогоднего конкурса пекарей Ани Клаузер, как и другим участникам, пришлось демонстрировать свои навыки под камерами ЭТВ, но волнение не повлияло на результат.
Победительнице прошлогоднего конкурса пекарей Ани Клаузер, как и другим участникам, пришлось демонстрировать свои навыки под камерами ЭТВ, но волнение не повлияло на результат. Фото: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

23 марта в Ида-Вирумааском центре профобразования назовут лучших молодых пекарей и парикмахеров текущего учебного года - здесь одновременно проходят республиканские соревнования профессионального мастерства среди учащихся профессиональных учебных заведений Ида-Вирумаа, Тарту, Раквере, Пярну и Вильянди. Понаблюдать за созданием причесок могут все желающие.

По словам проектного руководителя Ида-Вирумааского центра профобразования Сергея Егоровцева, такие конкурсы уже проводили в Йыхви, но два в один день - впервые.

- Несколько лет назад "Молодой мастер" проходил в столице, в выставочном центре, где собиралось много людей, но пандемия заставила изменить формат: конкурсы стали проводить локально - в учебных заведениях, которые были готовы принять конкурсантов, - комментирует Сергей Егоровцев. - Мы - всегда с удовольствием. В этом году вместе с организаторами решили объединить два направления, чтобы участники почувствовали больший масштаб происходящего, испытали больше эмоций, почувствовали праздник. Ученики разных учебных заведений познакомились и пообщались друг с другом.

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