Вирумааский колледж Таллиннского технического университета с осени приглашает желающих получить микростепень учителя естественных наук, чтобы восполнить нехватку преподавателей естественных наук. Своими основными специальностями технический колледж надеется внести свой вклад в успех зеленого поворота.
Для подписчиков
Вирумааский колледж вкладывается как в переход на эстоноязычное обучение, так и в зеленый поворот
Вирумааский колледж вкладывается как в переход на эстоноязычное обучение, так и в зеленый поворот
Вирумааский колледж Таллиннского технического университета в сотрудничестве с Таллиннским университетом приглашает получить микростепень учителя естественных наук тех, кто уже имеет профессию учителя, но хочет расширить свою предметную область или знание эстонского языка, а также тех, кто только рассматривает возможность вступить на путь учителя.