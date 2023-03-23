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Вирумааский колледж вкладывается как в переход на эстоноязычное обучение, так и в зеленый поворот

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Вирумааский колледж вкладывается как в переход на эстоноязычное обучение, так и в зеленый поворот
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Вирумааский колледж надеется, что вызовы, связанные со справедливым переходом, и новые учебные программы привлекут больше молодых людей к изучению инженерных специальностей.
Вирумааский колледж надеется, что вызовы, связанные со справедливым переходом, и новые учебные программы привлекут больше молодых людей к изучению инженерных специальностей. Фото: Virumaa kolledž

Вирумааский колледж Таллиннского технического университета с осени приглашает желающих получить микростепень учителя естественных наук, чтобы восполнить нехватку преподавателей естественных наук. Своими основными специальностями технический колледж надеется внести свой вклад в успех зеленого поворота.

Вирумааский колледж Таллиннского технического университета в сотрудничестве с Таллиннским университетом приглашает получить микростепень учителя естественных наук тех, кто уже имеет профессию учителя, но хочет расширить свою предметную область или знание эстонского языка, а также тех, кто только рассматривает возможность вступить на путь учителя.

- Ида-Вирумаа ждет на работу более ста преподавателей, особенно остро ощущается нехватка учителей естественных наук. Проведенный в уезде опрос показал, что существует острая нехватка всех учителей естественных наук. Кроме того, существует потребность в переподготовке и языковой подготовке действующих преподавателей, - сказала директор Вирумааского колледжа Маре Роозилехт.

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