Нарвский колледж подготовит значительно больше учителей по заказу государства

Количество учебных мест в Нарвском колледже Тартуского университета, в котором обучается более шестисот человек, с осени увеличится на 86. Большой прирост связан с переходом на обучение на эстонском языке.
Государство дополнительно профинансирует создание более четырехсот учебных мест в области подготовки учителей, специальной педагогики и школьной психологии, выделив на это Тартускому и Таллиннскому университетам дополнительно 8 миллионов евро.
На дополнительные деньги Тартуский университет примет на специальности "учитель" и "опорный специалист" почти на триста студентов больше, чем раньше. Почти треть учебных мест, которые будут созданы в Тартуском университете, появятся в Нарвском колледже.
Количество учебных мест увеличится в Нарве по трем учебным программам: "Языки и многоязычие в школе" (+16 мест), "Воспитатель дошкольного детского сада в многоязычной учебной среде" (+35 мест) и "Учитель языка в многоязычной школе" (+35 мест).
Базой для сравнения служит 2021 год, поскольку переговоры начались еще летом 2022 года, когда университет дал свою первоначальную оценку того, насколько он готов увеличить прием на ту или иную учебную программу в случае дополнительного финансирования, пояснила Туули Калдма, руководитель приемной комиссии Тартуского университета.
Рост был уже в этом году
- Количество учебных мест в программах подготовки учителей Нарвского колледжа увеличилось уже в 2022 году, поэтому переход в этом году для нас не такой большой, как может показаться из сравнения данных 2021 года, - сказала директор по учебной части Нарвского колледжа Пирет Кяртнер.
- Однако с нового учебного года в колледже будет обучаться значительно больше студентов. Это повлияет на организацию учебы в колледже и загруженность преподавательского состава. У нас учатся студенты как на дневном, так и на сессионном обучении, а значит, они в здании каждый день. Поэтому некоторым преподавателям предстоит учебный год, в котором не будет свободных выходных, - добавила она.
По словам Пирет Кяртнер, Нарвский колледж очень четко понимает свою роль и ответственность в связи с переходом на эстоноязычное образование и подготовкой учителей.
- Для перехода на эстоноязычное образование в Ида-Вирумаа нужны хорошие специалисты, и Нарвский колледж готовит учителей для работы в многоязычной среде. В ближайшие годы и нам, и студентам придется много работать, но мы к этому готовы. Для поддержки учебы студентов готовится система стипендий, и мы также отдельно сосредоточимся на улучшении навыков эстонского языка у студентов.
Колледж приглашает учиться как выпускников гимназий, так и тех, кто хочет сделать поворот в своей карьере. "Начав работать учителем в Ида-Вирумаа, вы можете выполнять очень важную работу и буквально менять жизнь молодых людей. Немаловажно и то, что при этом вы можете хорошо зарабатывать", - сказала Пирет Кяртнер.
Потребность в учителях будет расти постепенно
Учителя являются ключевыми фигурами в переходе на полное обучение на эстонском языке, и подготовка учителей занимает центральное место в плане действий министерства, подтвердил министр образования и науки Тынис Лукас.
- Потребность в учителях в связи с переходом будет увеличиваться постепенно, так как переход начнется только в 1-м и 4-м классах в 2024 году. Студенты, которые приступят к обучению этой осенью, придут в школы в качестве учителей, когда переход распространится на третью ступень основной школы.
Для приступающих к обучению запланированы целевые стипендии для поддержки учебы и окончания учебного заведения. При поступлении на работу они также смогут подать заявление на получение подъемного пособия для облегчения жизнеустройства.
Учебные программы обучения учителей и педагогики Нарвского колледжа ТУ
- Языки и многоязычие в школе (бакалавриат, очная форма обучения, срок обучения 3 года)
На обучение приглашаются кандидаты, интересующиеся языками, мультикультурализмом и образовательной жизнью. Учеба способствует развитию у учащихся навыков эстонского, английского и русского языков, а также общекультурных и коммуникативных навыков. Выпускнику бакалавриата предлагается продолжить обучение в магистратуре по специальности "преподаватель языка в многоязычной школе".
- Воспитатель дошкольного детского сада в многоязычной среде обучения (бакалавриат, сессионное обучение)
На обучение приглашаются те, кто готов работать с детьми от полутора до семи лет. Обучение дает знания о дошкольной педагогике, соответствующей возрасту методике обучения, мультикультурном обществе и навыки преподавания эстонского языка как второго детям дошкольного возраста.
- Преподаватель языка в многоязычной школе (магистратура, сессионное обучение, срок обучения 2 года)
Учебная программа предназначена для всех, кто имеет хорошие языковые навыки и соответствующие предпосылки и желает стать учителем. На обучение приглашаются люди с филологическим образованием, а также те, кто планирует сменить профессию и нашел новое призвание именно в школе.