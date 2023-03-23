Нарвский колледж подготовит значительно больше учителей по заказу государства

Для приступающих к обучению запланированы целевые стипендии для поддержки учебы и окончания учебного заведения. При поступлении на работу они также смогут подать заявление на получение подъемного пособия для облегчения жизнеустройства.

Учебные программы обучения учителей и педагогики Нарвского колледжа ТУ

Языки и многоязычие в школе (бакалавриат, очная форма обучения, срок обучения 3 года)

На обучение приглашаются кандидаты, интересующиеся языками, мультикультурализмом и образовательной жизнью. Учеба способствует развитию у учащихся навыков эстонского, английского и русского языков, а также общекультурных и коммуникативных навыков. Выпускнику бакалавриата предлагается продолжить обучение в магистратуре по специальности "преподаватель языка в многоязычной школе".

Воспитатель дошкольного детского сада в многоязычной среде обучения (бакалавриат, сессионное обучение)

На обучение приглашаются те, кто готов работать с детьми от полутора до семи лет. Обучение дает знания о дошкольной педагогике, соответствующей возрасту методике обучения, мультикультурном обществе и навыки преподавания эстонского языка как второго детям дошкольного возраста.

Преподаватель языка в многоязычной школе (магистратура, сессионное обучение, срок обучения 2 года)

Учебная программа предназначена для всех, кто имеет хорошие языковые навыки и соответствующие предпосылки и желает стать учителем. На обучение приглашаются люди с филологическим образованием, а также те, кто планирует сменить профессию и нашел новое призвание именно в школе.