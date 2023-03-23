Предпринимательница из Нарвы, судившаяся с банком "Swedbank", заподозрившим ее в причастности к отмыванию денег, из-за прекращения с ней клиентских отношений, выиграла в суде.
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Нарвская бизнесвумен одолела в суде банк, заподозривший ее в отмывании денег
Нарвская бизнесвумен одолела в суде банк, заподозривший ее в отмывании денег
В суде рассматривался иск клиента-потребителя к "Swedbank" в связи с расторжением договора о расчетном счете и платежной карте. Банк объяснил расторжение договора тем, что потребитель был связан с двумя коммерческими объединениями, работающими в Нарве, в случае которых, по оценке банка, имелся высокий риск отмывания денег.
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