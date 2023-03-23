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Нарвская бизнесвумен одолела в суде банк, заподозривший ее в отмывании денег

Эрик Калда
, журналист
Нарвская бизнесвумен одолела в суде банк, заподозривший ее в отмывании денег
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Swedbank. Снимок иллюстративный.
Swedbank. Снимок иллюстративный. Фото: Ints Kalnins

Предпринимательница из Нарвы, судившаяся с банком "Swedbank", заподозрившим ее в причастности к отмыванию денег, из-за прекращения с ней клиентских отношений, выиграла в суде.

В суде рассматривался иск клиента-потребителя к "Swedbank" в связи с расторжением договора о расчетном счете и платежной карте. Банк объяснил расторжение договора тем, что потребитель был связан с двумя коммерческими объединениями, работающими в Нарве, в случае которых, по оценке банка, имелся высокий риск отмывания денег.

Коллегия по гражданским делам Государственного суда согласилась с окружным судом в том, что расторжение договора на оказание основных платежных услуг в очередном порядке не допускается, в связи с чем иск клиента подлежит удовлетворению. Возможно только расторжение договора в чрезвычайном порядке, которое кредитное учреждение должно обосновать по существу и относительно которого потребитель также может подать возражение.

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