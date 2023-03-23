Танцевальный фестиваль "J-Fest" идет на рекорд по количеству участников

Фестиваль, начавшийся в 2019 году как мероприятие одного года в виде школьной творческой работы гимназистов Кирилла Волкова и Дмитрия Орехова под руководством преподавателя Натальи Шабарчиной, неожиданно для них самих не только стал традицией, но и разросся до международного уровня. В прошлом году собрал тысячу танцоров и был назван лучшим событием культуры в Ида-Вирумаа. Сейчас снова идет на рекорд - участников зарегистрировалось еще больше, приедут не только из разных мест Эстонии, но и из Латвии, Литвы, Казахстана, Франции и Бельгии.

- В первый раз мы сами кайфанули и, увидев, что не только получается, но и другим интересно, решили продолжать, - рассказала Наталья Шабарчина. - Второй фестиваль был еще круче, на третий раз расширился: проходил не только в Йыхви, но и в Таллинне. Приобрели много друзей, смогли пригласить международную команду судей и идем дальше - хотим оставаться как минимум на том же уровне, но лучше двигаться вперед.

Организацией теперь занимается целая команда: к инициаторам присоединились Вера Егорова, Эрих Пулеритс, Мартин Пихлап, Артем Хинн и Эдгар Рахимов. Фестиваль стал одним из крупнейших танцевальных форумов в странах Балтии, где танцоры разных возрастов, разных национальностей и приверженцы разных стилей собираются вместе и соревнуются друг с другом.

- В самом начале была представлена только культура уличных танцев, теперь у нас могут выступить абсолютно все желающие и в предпочитаемом ими стиле - как команды, так и солисты, любого уровня, даже если занимаются не где-то, а самостоятельно, - объясняет уникальность конкурса Наталья Шабарчина. - Каждый сможет найти какую-то категорию для себя. Подобного нигде нет, во всяком случае я не встречала. Особенность нашего конкурса и в том, что победители получают денежные призы.

"J-Fest 2023" - это три международных атмосферных и красочных события. В субботу стартуют два из них - в Йыхвиском концертном доме конкурс будет проходить параллельно в двух залах, на эффектной сцене выступят крупнейшие танцевальные коллективы Балтии. В камерном зале состоятся батлы - танцоры импровизируют, соревнуясь в одиночку или в парах друг с другом за звание лучшего в своей категории.

В судейских командах будут работать профессионалы не только из Эстонии, но и из Германии, Украины, Ямайки.