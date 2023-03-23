Запланированный общий объем доходов от основной деятельности в бюджете города Кохтла-Ярве на 2023 год равен 51396519 евро, увеличение по сравнению с предусмотренными в 2022 году доходами бюджета составляет 5,2%.
Элина Виск: Расходы придется урезать, ведь налогоплательщиков становится меньше
В доходах от основной деятельности наиболее велика доля налоговых поступлений - 50,03%. Налоговые поступления состоят из подоходного налога с физических лиц, земельного налога и налога на рекламу.
В бюджете города Кохтла-Ярве на 2023 год расчетное поступление подоходного налога с физических лиц составляет 25500000 евро, увеличение по сравнению с поступлением в 2022 году (24377724 eвро) равно 1122276 евро.
В соответствии с проектом госбюджета, в 2023 году местным самоуправлениям выделят в виде подоходного налога с физических лиц 11,96% брутто-дохода налогоплательщиков. Исходя из уменьшения числа городских налогоплательщиков и роста средней зарплаты, увеличение запланированного поступления подоходного налога составит 4,6% по сравнению с поступлением в 2022 году.
Число налогоплательщиков в городе Кохтла-Ярве постоянно уменьшается. Главной причиной этого является сокращение числа жителей города. В начале 2023 года в городе, по данным регистра народонаселения, было зарегистрировано 32296 жителей (годом раньше - 32897 жителей).
Количество работающих в городе Кохтла-Ярве уменьшается, поэтому постоянно уменьшаются также доля людей трудоспособного возраста и доля потенциальных налогоплательщиков. В начале 2023 года доля людей трудоспособного возраста составляла 55,64% числа жителей города (в начале 2022 года - 56,43%).
По данным Министерства финансов, в конце декабря 2022 года в городе было зарегистрировано в качестве налогоплательщиков 14600 человек (в декабре 2021 года - 14996 человек). Доля налогоплательщиков составляла в декабре 2022 года 45,2% количества жителей. Доля налогоплательщиков год от года снижается. Предполагается, что в 2023 году количество налогоплательщиков останется в пределах примерно 14600 человек.
Средний брутто-доход налогоплательщиков в городе Кохтла-Ярве по-прежнему один из самых низких среди местных самоуправлений Эстонии. Средняя зарплата в 2021 году составляла в Ида-Вируском уезде 1202 евро, в городе Кохтла-Ярве - 1142 евро, что ниже среднего по Эстонии на 26,2% (1548 eвро).
По прогнозу Министерства финансов, средняя зарплата в Эстонии вырастет в 2023 году на 7,4%, в 2024 году - на 5%. При прогнозировании поступления подоходного налога в 2023 году за основу взяли рост дохода жителей на 4,2%.
Поступление подоходного налога с физического лица увеличили ко второму чтению бюджета 2023 года на один миллион евро. До последнего времени экономические показатели Эстонии были хорошими, средняя зарплата росла быстро, а потребление было высоким. С осени 2022 года оно неуклонно снижалось. Сверхбыстрое повышение цен ускоряет, конечно, рост зарплат. Цена на энергию и рост цен являются сейчас основными проблемами для экономики.
Показатели занятости оказывают большое влияние на городской бюджет, поскольку подоходный налог с физических лиц составляет большую часть городских доходов от основной деятельности - 49,61%. В городе Кохтла-Ярве в конце февраля 2023 года было зарегистрировано 1832 безработных (в ноябре 2022 года - 1696).
В будущем надо сделать распределение выплат более справедливым и направлять собранные в Ида-Вирумаа за загрязнение и добычу налоги обратно в этот же регион; это сделает городскую доходную базу более надежной.
Бюджет 2023 года приведен в равновесие. Расходы на персонал составляют 27459918 евро, рост связан с повышением минимальной зарплаты в 2023 году. Хозяйственные расходы - 17717603 евро - запланированы более-менее на уровне 2022 года. Примерно на том же уровне, что и прошлогодний, останутся выдаваемые пособия - 3369560 евро.
По сравнению с первым чтением внесено много изменений, так как бюджет тогда был несбалансирован на 13881099 евро.
Расходы канцелярии горсобрания уменьшили на 86000 евро, в том числе выдаваемые пособия - на 16000 евро, что направлено в бюджет горуправления.
Расходы горуправления уменьшены на 507109 евро.
Из расходов на муниципальные помещения 100000 евро направлено на выплату пособий квартирным товариществам. Бюджет Кохтла-Ярвеского спортцентра уменьшен на 298882 евро.
Учреждения должны пересмотреть свои структуры и за счет этого сэкономить.
"В будущем надо сделать распределение выплат более справедливым и направлять собранные в Ида-Вирумаа за загрязнение и добычу налоги обратно в этот же регион; это сделает городскую доходную базу более надежной".
ЭЛИНА ВИСК, финансовый руководитель Кохтла-Ярвеского горуправления, составитель бюджета
Относительно центральной библиотеки приняли первоначальное решение, что надо уменьшить персонал на 30%, что даст экономию 150000 евро.
Финансирование частного детсада надо снова пересмотреть, по сравнению с первоначально запланированным бюджет уменьшили на 100000 евро.
Так как детсады переходят на видеоохрану, то сократят сторожей, в рамках этого расходы детсадов на персонал уменьшены на 130000 евро, вдобавок расходы уменьшатся еще на 545000 евро.
Относительно основных школ решили, что надо сократить хозрасходы школ в общем на 371000 евро.
Уменьшены также расходы на услуги для людей с недостатком здоровья. Поначалу было 2229652 eвро, теперь - 1614033 евро.
Запланированное целевое финансирование приобретения основных средств составит 7731247 евро. По сравнению с первым чтением бюджета 2023 года доходы на инвестиционную деятельность были уменьшены на 566097 евро.
Для приобретения основных средств поданы ходатайства на 18000000 евро. В бюджете запланированы те объекты, для которых имеется финансирование и добавлено собственное участие города.
Под взятие обязательств запланированы кредит рефинансирования в объеме 3390000 евро и 215000 евро на строительство велодороги Ахтме - Раусвере. Под оплатой обязательств отражены выплаты по имеющимся займам на сумму 7585332, в том числе за счет займов бридж-финансирования и рефинансирования 5580743 евро.
Сокращенно из пояснительной записки к проекту бюджета 2023 года, представленного горсобранию на второе чтение.