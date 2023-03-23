Элина Виск: Расходы придется урезать, ведь налогоплательщиков становится меньше

В доходах от основной деятельности наиболее велика доля налоговых поступлений - 50,03%. Налоговые поступления состоят из подоходного налога с физических лиц, земельного налога и налога на рекламу.

В бюджете города Кохтла-Ярве на 2023 год расчетное поступление подоходного налога с физических лиц составляет 25500000 евро, увеличение по сравнению с поступлением в 2022 году (24377724 eвро) равно 1122276 евро.

В соответствии с проектом госбюджета, в 2023 году местным самоуправлениям выделят в виде подоходного налога с физических лиц 11,96% брутто-дохода налогоплательщиков. Исходя из уменьшения числа городских налогоплательщиков и роста средней зарплаты, увеличение запланированного поступления подоходного налога составит 4,6% по сравнению с поступлением в 2022 году.

Число налогоплательщиков в городе Кохтла-Ярве постоянно уменьшается. Главной причиной этого является сокращение числа жителей города. В начале 2023 года в городе, по данным регистра народонаселения, было зарегистрировано 32296 жителей (годом раньше - 32897 жителей).

Количество работающих в городе Кохтла-Ярве уменьшается, поэтому постоянно уменьшаются также доля людей трудоспособного возраста и доля потенциальных налогоплательщиков. В начале 2023 года доля людей трудоспособного возраста составляла 55,64% числа жителей города (в начале 2022 года - 56,43%).

По данным Министерства финансов, в конце декабря 2022 года в городе было зарегистрировано в качестве налогоплательщиков 14600 человек (в декабре 2021 года - 14996 человек). Доля налогоплательщиков составляла в декабре 2022 года 45,2% количества жителей. Доля налогоплательщиков год от года снижается. Предполагается, что в 2023 году количество налогоплательщиков останется в пределах примерно 14600 человек.