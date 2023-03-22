Горсобрание Кохтла-Ярве приняло городской бюджет на этот год, который предусматривает сокращение финансирования большинства городских учреждений и увольнение работников городских учреждений.
Горсобрание Кохтла-Ярве приняло бюджет, требующий многомиллионных сокращений
Если в первом чтении бюджета в январе бюджет был в минусе почти на 14 миллионов евро, то принятый бюджет является сбалансированным. Для этого горсобрание сократило плановые расходы культурно-спортивного центра, библиотек, школ, детских садов и других городских учреждений. Расходы горуправы сократились на полмиллиона, а расходы горсобрания почти на 100 000 евро. В пояснительной записке к бюджету указано, например, что рабочие места в библиотеках должны быть сокращены на 30 процентов.
Кохтла-Ярве отказывается от запланированного ремонта детских садов, строительства общежития для спортсменов, а также от ряда других инвестиций. Будут продолжены только те работы, на которые ранее были заключены договоры.
финансовый руководиель города Элина Виск заявила перед горсобранием, что бюджет сбалансирован на бумаге, но в реальной жизни добиться этого будет очень сложно, потому что в настоящее время неизвестно, какая часть запланированной экономии будет реально достигнута в этом году. Руководители городских учреждений теперь должны решить, какие экономические расходы сократить, а какие рабочие места исчезнут. То же самое стоит перед городской администрацией со 120 сотрудниками.
Чтобы сбалансировать бюджет, горсобрание также увеличило прогноз поступлений налога на прибыль на один миллион по сравнению с первым чтением. По словам Элины Виск, достижение этой цели может оказаться трудным, так как уровень безработицы в городе растет.
Мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер заявила, что серьезная работа по сбалансированию бюджета только начинается. «Однако я твердо верю в руководителей городских учреждений, которые как профессионалы своего дела лучше всех знают свои учреждения. В диалоге с ними мы можем найти наиболее оптимальные места экономии для обеспечения исполнения бюджета, утвержденного горсобранием, — сказала она.
Линдер сказала, что ей очень жаль, что город находится в таком тяжелом положении, добавив, что сокращение расходов действительно необходимо для города. Мэр заявила, что увольнение как можно больше сотрудников не главный способ выполнить бюджет. «Я надеюсь, что сокращение людей — это последняя точка спасения», — сказала она, отметив, что цель оптимизации — обеспечить городу возможность развиваться, но в то же время признала, что для этого, вероятно, необходимы увольнения. «Я обещаю, что мы поддержим людей, а также поддержим руководителей городских учреждений в поиске оптимальных мест для экономии».
За принятие бюджета проголосовал 21 депутат. В горсобрание Кохтла-Ярве входят 25 депутатов. Если бы горсобрание не приняло бюджет до конца марта, нынешний состав был бы распущен, а его место заняли бы замещаюхщие члены собрания.