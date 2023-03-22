Горсобрание Кохтла-Ярве приняло бюджет, требующий многомиллионных сокращений

Если в первом чтении бюджета в январе бюджет был в минусе почти на 14 миллионов евро, то принятый бюджет является сбалансированным. Для этого горсобрание сократило плановые расходы культурно-спортивного центра, библиотек, школ, детских садов и других городских учреждений. Расходы горуправы сократились на полмиллиона, а расходы горсобрания почти на 100 000 евро. В пояснительной записке к бюджету указано, например, что рабочие места в библиотеках должны быть сокращены на 30 процентов.

Кохтла-Ярве отказывается от запланированного ремонта детских садов, строительства общежития для спортсменов, а также от ряда других инвестиций. Будут продолжены только те работы, на которые ранее были заключены договоры.

финансовый руководиель города Элина Виск заявила перед горсобранием, что бюджет сбалансирован на бумаге, но в реальной жизни добиться этого будет очень сложно, потому что в настоящее время неизвестно, какая часть запланированной экономии будет реально достигнута в этом году. Руководители городских учреждений теперь должны решить, какие экономические расходы сократить, а какие рабочие места исчезнут. То же самое стоит перед городской администрацией со 120 сотрудниками.

Чтобы сбалансировать бюджет, горсобрание также увеличило прогноз поступлений налога на прибыль на один миллион по сравнению с первым чтением. По словам Элины Виск, достижение этой цели может оказаться трудным, так как уровень безработицы в городе растет.