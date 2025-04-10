Телефонные мошенники напугали старушку и лишили ее пятизначной суммы наличными

Очередной жертвой обмана стала в Ида-Вирумаа старая женщина, поверившая в страшную историю, рассказанную по телефону.
В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что мошенники позвонили ее 95-летней матери и сказали, будто дочь попала в больницу после аварии. Для якобы решения проблемы у пожилой женщины попросили деньги и назвать домашний адрес.
Затем к ее дому пришел мошенник, которому 95-летняя жертва мошенничества передала 11500 евро наличными.
Как сообщили в Идаской префектуре Департамента полиции и погранохраны, точные обстоятельства этого преступления выясняет полиция в рамках уголовного производства.