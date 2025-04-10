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Телефонные мошенники напугали старушку и лишили ее пятизначной суммы наличными

Телефонные мошенники продолжают с успехом пользоваться доверчивостью людей.
Телефонные мошенники продолжают с успехом пользоваться доверчивостью людей. Фото: Elmo Riig / Sakala

Очередной жертвой обмана стала в Ида-Вирумаа старая женщина, поверившая в страшную историю, рассказанную по телефону.​

В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что мошенники позвонили ее 95-летней матери и сказали, будто дочь попала в больницу после аварии. Для якобы решения проблемы у пожилой женщины попросили деньги и назвать домашний адрес.

Затем к ее дому пришел мошенник, которому 95-летняя жертва мошенничества передала 11500 евро наличными.

Как сообщили в Идаской префектуре Департамента полиции и погранохраны, точные обстоятельства этого преступления выясняет полиция в рамках уголовного производства.

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