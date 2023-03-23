Средняя заработная плата учителей растет быстрее, чем средняя зарплата по Эстонии. Если нынешняя тенденция сохранится, то к 2024 году зарплаты учителей составят 120% от средней зарплаты по Эстонии. Однако свою зарплату эстонские учителя часто получают за счет сверхурочных часов и чрезмерной нагрузки, отмечается в докладе Центра мониторинга развития «Оплата труда учителей».
Рост средней зарплаты учителей обусловлен сверхурочной работой
Эксперт Центра мониторинга развития Энели Киндсико отметила, что размер средней зарплаты учителей показывает конкурентоспособность должности учителя на рынке труда. «Зарплату учителя следует сравнивать с альтернативами, предполагающими аналогичную квалификацию. Например, учителя основной школы и гимназии должны иметь степень магистра.
В то же время средняя зарплата учителей в Эстонии составляет лишь 82% зарплаты работников, имеющих степень магистра. Это показывает низкую конкурентоспособность должности учителя на рынке труда. Кроме того, важно учитывать, что значительная часть эстонских учителей работает с нагрузкой превышающей норму, а их зарплата часто содержит плату за дополнительную работу», – пояснила Киндсико.
В 2022 году средняя зарплата по Эстонии составила 1685 евро. Средняя зарплата учителей была 1724 евро, что соответствует 102% от среднего показателя по Эстонии. По прогнозам, в результате роста зарплат в 2023 году уровень зарплаты учителей достигнет 113% от среднего по Эстонии.
В разрезе уездов самую высокую зарплату по отношению к средней получают учителя в Хийумаа. Их средняя зарплата превышает средний уровень зарплат в уезде на 44%. На втором месте – Валгамаа, где зарплата учителей на 37% выше средней по уезду. На третьем месте – Выру, где зарплата учителей превышает среднюю на 25%.
В докладе Центра мониторинга развития отмечается, что зарплата учителей в Эстонии ниже среднего уровня по ЕС. По состоянию на 2020/21 учебный год и с учетом стоимости жизни больше всего зарабатывали учителя в Люксембурге, Германии и Дании. Наиболее низкие зарплаты – у учителей в Латвии, Словакии и Венгрии. «Система образования Эстонии является одной из наиболее эффективных в мире. Иными словами, высокие результаты в рейтинге PISA достигаются при довольной скромной оплате труда. Это указывает на риск выгорания. Похожая ситуация наблюдается и в Польше», – добавила Киндсико.
В программе развития сферы образования на 2021–2035 гг. установлена цель, согласно которой средняя зарплата учителей общеобразовательных школ и профессионального образования должна составлять 120% средней зарплаты по Эстонии. «Отрадно отметить, что если тенденция последних лет сохранится, мы достигнем этой цели уже в 2024 году», – отметила эксперт Центра мониторинга развития.
Предвыборные программы партий, опубликованные перед выборами 2023 года, включали в себя еще более амбициозные цели – средний уровень зарплат учителей на уровне 130% от средней зарплаты по стране; 3000 евро – зарплата хорошего учителя. «Если нынешняя тенденция продолжится, средний уровень зарплат в размере 3000 евро, а также 130 % от средней зарплаты по Эстонии станут возможными в 2029 году», – сказала Киндсико.