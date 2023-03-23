Рост средней зарплаты учителей обусловлен сверхурочной работой

Эксперт Центра мониторинга развития Энели Киндсико отметила, что размер средней зарплаты учителей показывает конкурентоспособность должности учителя на рынке труда. «Зарплату учителя следует сравнивать с альтернативами, предполагающими аналогичную квалификацию. Например, учителя основной школы и гимназии должны иметь степень магистра.

В то же время средняя зарплата учителей в Эстонии составляет лишь 82% зарплаты работников, имеющих степень магистра. Это показывает низкую конкурентоспособность должности учителя на рынке труда. Кроме того, важно учитывать, что значительная часть эстонских учителей работает с нагрузкой превышающей норму, а их зарплата часто содержит плату за дополнительную работу», – пояснила Киндсико.

В 2022 году средняя зарплата по Эстонии составила 1685 евро. Средняя зарплата учителей была 1724 евро, что соответствует 102% от среднего показателя по Эстонии. По прогнозам, в результате роста зарплат в 2023 году уровень зарплаты учителей достигнет 113% от среднего по Эстонии.

В разрезе уездов самую высокую зарплату по отношению к средней получают учителя в Хийумаа. Их средняя зарплата превышает средний уровень зарплат в уезде на 44%. На втором месте – Валгамаа, где зарплата учителей на 37% выше средней по уезду. На третьем месте – Выру, где зарплата учителей превышает среднюю на 25%.

В докладе Центра мониторинга развития отмечается, что зарплата учителей в Эстонии ниже среднего уровня по ЕС. По состоянию на 2020/21 учебный год и с учетом стоимости жизни больше всего зарабатывали учителя в Люксембурге, Германии и Дании. Наиболее низкие зарплаты – у учителей в Латвии, Словакии и Венгрии. «Система образования Эстонии является одной из наиболее эффективных в мире. Иными словами, высокие результаты в рейтинге PISA достигаются при довольной скромной оплате труда. Это указывает на риск выгорания. Похожая ситуация наблюдается и в Польше», – добавила Киндсико.

В программе развития сферы образования на 2021–2035 гг. установлена цель, согласно которой средняя зарплата учителей общеобразовательных школ и профессионального образования должна составлять 120% средней зарплаты по Эстонии. «Отрадно отметить, что если тенденция последних лет сохранится, мы достигнем этой цели уже в 2024 году», – отметила эксперт Центра мониторинга развития.