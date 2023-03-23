В ночь на 23 марта в 02:25 в Центр тревоги поступило сообщение о задымлении в Кохтла-Ярве, в многоквартирном доме на улице Уус.
В Кохтла-Ярве при пожаре погиб молодой мужчина
Спасатели сразу же приступили к тушению дыма и тушению пожара. Они обнаружили на полу между комнатой и большой комнатой в одной из квартир на 4 этаже тело молодого мужчины с инвалидностью. В спальной комнате был обнаружен очаг возгорания. В квартире отсутствовал датчик дыма, был датчик угарного газа, который работал на момент прибытия спасателей.
Пожар был потушен в 3:57.
В ходе спасательных работ были эвакуированы жители некоторых квартир в подъезде, большинство вышли сами. Больше в огне никто не пострадал.
Спасатели проветрили лестничную клетку.
В тушении пожара участвовали спасатели из Кохтла-Ярве, Йыхви и Кивиыли, а также спасатели-добровольцы из Пуртсе.
Пожар мог начаться из-за неосторожного курения в постели, точные обстоятельства будут выяснены в ходе дальнейшего разбирательства.
Спасателям напоминают, что с 1 июля 2009 года в Эстонии обязательны датчики дыма.