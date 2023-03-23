В Кохтла-Ярве при пожаре погиб молодой мужчина

Спасатели сразу же приступили к тушению дыма и тушению пожара. Они обнаружили на полу между комнатой и большой комнатой в одной из квартир на 4 этаже тело молодого мужчины с инвалидностью. В спальной комнате был обнаружен очаг возгорания. В квартире отсутствовал датчик дыма, был датчик угарного газа, который работал на момент прибытия спасателей.

Пожар был потушен в 3:57.

В ходе спасательных работ были эвакуированы жители некоторых квартир в подъезде, большинство вышли сами. Больше в огне никто не пострадал.

Спасатели проветрили лестничную клетку.

В тушении пожара участвовали спасатели из Кохтла-Ярве, Йыхви и Кивиыли, а также спасатели-добровольцы из Пуртсе.

Пожар мог начаться из-за неосторожного курения в постели, точные обстоятельства будут выяснены в ходе дальнейшего разбирательства.