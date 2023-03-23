В этот четверг совет Eesti Energia утвердил состав правления, которое возглавит компанию с 1 апреля.
Совет Eesti Energia утвердил состав нового правления
С апреля за продажу решений для клиентов и обслуживание в правлении Eesti Energia будет отвечать Келли Тосс-Каасик, финансовым директором станет Марлен Тамм, а руководителем по развитию энергетических решений концерна – Кристьян Кухи. За стратегические проекты развития концерна и научную деятельность будет отвечать Райне Пайо. В роли исполнительного директора будет председатель правления Андрус Дурейко.
«Цель Eesti Energia достичь углеродной нейтральности к 2045 году означает необходимость строительства новых экологичных производственных мощностей, предложения клиентам комплексных энергетических решений, увеличения доли дигитализации и внедрения новых технологий. Команда благодарит совет за оказанное доверие и полностью привержена реализации стратегии предприятия», – сказал председатель правления Андрус Дурейко.
«Совет Eesti Energia хотел привнести свежий взгляд на управление предприятием, чтобы достичь амбициозных целей, сохранив при этом основные компетенции. Андрус Дурейко собрал хорошо сбалансированную и высокомотивированную команду, у которой есть все предпосылки для того, чтобы вести Eesti Energia к углеродно-нейтральному энергетическому будущему», – сказала председатель совета Анне Мере.
Андрус Дурейко работал председателем правления Ericsson Eesti AS с 2018 года, до этого он работал на различных должностях поставщика решений и оборудования мобильной связи Ericsson, в том числе в качестве члена правления Ericsson Eesti AS в области технологий и регионального руководителя украинского Ericsson в сфере мобильной связи. С 1999 года он являлся членом правления Ericsson Eesti AS.
Келли Тосс-Каасик присоединилась к Eesti Energia в 2007 году, она занимала различные должности в области управления персоналом, в 2019-2021 годах руководила командой партнеров по персоналу концерна Eesti Energia. С 2021 года Тосс-Каасик является руководителем сферы клиентского опыта, отвечая за развитие пути клиента, электронных каналов и процессов обслуживания.
Марлен Тамм работает в финансовой сфере концерна Eesti Energia с 2012 года. С 2021 года она является руководителем административного учета компании. Ранее Тамм работала в Swedbank, в том числе была руководителем финансового подразделения компании IT Baltikum.
Кристьян Кухи 13 лет проработал в глобальной компании Ericsson на различных должностях, в том числе в качестве глобального эксперта в области энергетики и интернета вещей. Он был членом технического комитета EVS/TK 58 Tarkvõrk, членом экспертного совета ИТ Академии HARNO, членом совета факультета ИТ в Таллиннском техническом университете, членом рабочей группы по профессиональным стандартам ИКТ, а также ментором стартап компаний.
Райне Пайо является членом правления Eesti Energia с 2006 года, он работал на разных должностях и в разных бизнес-направлениях, в том числе в руководстве крупной энергетики. В последнее время Пайо в качестве члена правления отвечал за энергетическую безопасность, управление активами, окружающую среду и проекты развития. В 2000-2006 годах Пайо работал на различных должностях в компании Elering (ранее Põhivõrk OÜ).
Согласно действующему договору, полномочия Хандо Суттера на посту председателя правления Eesti Energia заканчиваются 31 марта. 31 марта также заканчиваются договоры членов правления Андри Авила, Маргуса Вальса и Агнес Роос.