По данным Союза страховых компаний Эстонии (EKsL), в прошлом году было засвидетельствовано 506 случаев страхового мошенничества; мошенники попытались выманить в общей сложности 1,4 миллиона евро. Больше всего увеличилось количество случаев мошенничества, связанного со страхованием жилья, а чаще всего страховые мошенники пытают счастье в каско.
Страховые мошенники пытают счастье в страховании жилья и каско
По словам менеджера в области предотвращения ущербов EKsL Юлли Рейметс, более трети случаев мошенничества, связанного со страхованием жилья, касались несчастных случаев, связанных с водой.
«Страхование предназначено для возмещения ущерба, возникшего вследствие неожиданного происшествия. Использование страхования для замены старой вещи на новую на первый взгляд может показаться заманчивым, однако устаревание или износ вещи не является страховым случаем, и страховщик не учел такой риск в формулах расчета страхового взноса. Если число таких случаев мошенничества будет расти, это будет означать, что мы все будем делать больший следующий взнос, так как мы будем расплачиваться и за страховые мошенничества», - объяснила Рейметс.
Рейметс подчеркнула, что неудачная попытка совершить страховое мошенничество влечет за собой лишение возмещения или уменьшение размера возмещения. «В преобладающем большинстве, а именно в 400, случаев страховые мошенники пытались выманить страховое возмещение на сумму менее 3000 евро. Случаев мошенничества, в которых фигурировали суммы более 10 000 евро, было 30; максимальная сумма составила 55 000 евро», - сказала Рейметс.
В 2022 году примерно половина случаев страхового мошенничества были связаны с добровольным страхованием транспортного средства, или каско. Мошенники пытались выманить деньги 239 раз. Случаев мошенничества, связанных со страхованием жилья, было 27 процентов; они были установлены 137 раз. Случаев мошенничества, связанных с дорожным страхованием, было 16 процентов от общего числа случаев страхового мошенничества.
По словам руководителя эстонского филиала страховой компании Gjensidige Дениса Николаева, в более чем половине случаев мошенники пытаются сокрыть отсутствие страховой защиты или наличие основания для отказа в выплате возмещения. «Если человек пытается заключить договор страхования после того, как произошел несчастный случай, это является страховым мошенничеством. Например, если в результате попадания камня в стекло автомобиля на стекле образовался рубец, или если во время движения задним ходом на автомобиле образовалась вмятина, заключать договор страхования каско уже поздно», - сказал Николаев.
«Часто люди не знают, что в случае возникновения сомнения страховщик имеет право сделать соответствующие запросы. Если страховой мошенник предъявляет требование о возмещении ущерба в связи с одним и тем же случаем нескольким страховщикам, это часто обнаруживается. В случае возникновения сомнения страховая компания делает запросы также в иностранные государства, например, запрашивает у туристических агентств информацию о пропавшем или поврежденном багаже», - добавил Николаев.
Пятая часть случаев мошенничества представляют собой подстроенные или инсценированные несчастные случаи, а в 10 процентах случаев люди намеренно пытаются увеличить сумму ущерба.
Союз страховых обществ Эстонии (EKsL) - это специализированная организация, которая объединяет всех ведущих деятельность в Эстонии страховщиков и развивает страхование и практику предотвращения ущербов, а также анализирует и публикует статистику страхования. EKsL организовывает разрешение страховых споров через страховой примирительный орган.