Страховые мошенники пытают счастье в страховании жилья и каско

По словам менеджера в области предотвращения ущербов EKsL Юлли Рейметс, более трети случаев мошенничества, связанного со страхованием жилья, касались несчастных случаев, связанных с водой.

«Страхование предназначено для возмещения ущерба, возникшего вследствие неожиданного происшествия. Использование страхования для замены старой вещи на новую на первый взгляд может показаться заманчивым, однако устаревание или износ вещи не является страховым случаем, и страховщик не учел такой риск в формулах расчета страхового взноса. Если число таких случаев мошенничества будет расти, это будет означать, что мы все будем делать больший следующий взнос, так как мы будем расплачиваться и за страховые мошенничества», - объяснила Рейметс.

Рейметс подчеркнула, что неудачная попытка совершить страховое мошенничество влечет за собой лишение возмещения или уменьшение размера возмещения. «В преобладающем большинстве, а именно в 400, случаев страховые мошенники пытались выманить страховое возмещение на сумму менее 3000 евро. Случаев мошенничества, в которых фигурировали суммы более 10 000 евро, было 30; максимальная сумма составила 55 000 евро», - сказала Рейметс.

В 2022 году примерно половина случаев страхового мошенничества были связаны с добровольным страхованием транспортного средства, или каско. Мошенники пытались выманить деньги 239 раз. Случаев мошенничества, связанных со страхованием жилья, было 27 процентов; они были установлены 137 раз. Случаев мошенничества, связанных с дорожным страхованием, было 16 процентов от общего числа случаев страхового мошенничества.