Сегодня, 24 марта, министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства Российской Федерации и вручило дипломатическую ноту о том, что сотрудник российского посольства с дипломатическим статусом, объявлен персоной нон грата.
Эстония высылает сотрудника посольства РФ
Эстония высылает сотрудника посольства РФ
Деятельность данного лица в Эстонии противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях, поэтому он должен покинуть Эстонию не позднее 29 марта.
Данный дипломат принимал непосредственное и активное участие в подрыве безопасности и конституционного строя Эстонии, распространении пропаганды, оправдывающей военные действия России и занимался расколом общества Эстонии.