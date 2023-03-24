По данным Департамента статистики, в 2022 году индекс цен на жилье повысился на 22,2% по сравнению со средним значением прошлого года, однако в четвертом квартале рост цен по сути остановился.
Рост индекса цен на жилье в прошлом году стал рекордным за последние 15 лет
По словам аналитика Департамента статистики Эгне Сяйнаст, годовой индекс, рассчитываемый как средний показатель за четыре квартала, последний раз вырос более всего в 2006 году, когда его рост составил более 40%. «В прошлом году цены на квартиры выросли на 22,8% и цены на дома - на 21,4%», - добавила Сяйнаст.
В четвертом квартале 2022 года индекс цен на жилье повысился по сравнению с тем же кварталом 2021 года на 16,9%. Цены на дома выросли на 13,8% и цены на квартиры - на 18,5%.
По сравнению с третьим кварталом 2022 года индекс цен на жилье повысился на 0,2%.
Индекс цен на жилье показывает изменение в ценах за квадратный метр в совершаемых домохозяйствами сделках при покупке жилья. Расчет индекса цен на жилье производится относительно квартир и домов.
Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, в 2022 году повысился по сравнению со средним показателем предыдущего года на 17,6%. В четвертом квартале прошлого года индекс повысился по сравнению с третьим кварталом на 4,1% и по сравнению с четвертым кварталом 2021 года - на 16,3%.
Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, показывает изменение цен с позиции домохозяйств на приобретение нового жилья, а также изменение цен на другие расходы со стороны покупателя и пользователя жилья. Индекс включает четыре раздела: покупка жилья, другие связанные с приобретением жилья услуги, капитальный ремонт и страхование жилья.