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Мартовская депортация ⟩ Полный боли путь в Сибирь

Aigi Rahi-Tamm
, историк
Полный боли путь в Сибирь
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Ребенок и женщина в депортационном вагоне.
Ребенок и женщина в депортационном вагоне. Фото: Rahvusarhiiv

Эстонский историк Айги Рахи-Тамм на основе архивных материалов и воспоминаний описывает испытания депортированных в 1949 году граждан Эстонии на пути в Сибирь.

Считающаяся преступлением против человечности мартовская депортация проводилась на основании постановления Совета министров СССР, согласно которому из Эстонии следовало депортировать 22500 человек и из трех стран Балтии в общей сложности 87000 человек. 25 марта в Эстонии поминают жертв этой депортации.

Из Эстонии отправились 19 спецэшелонов

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