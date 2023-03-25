Мартовская депортация ⟩ Полный боли путь в Сибирь

Считающаяся преступлением против человечности мартовская депортация проводилась на основании постановления Совета министров СССР, согласно которому из Эстонии следовало депортировать 22500 человек и из трех стран Балтии в общей сложности 87000 человек. 25 марта в Эстонии поминают жертв этой депортации.