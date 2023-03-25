Сб, 25.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Благотворительные вечера принесли более четырех тысяч евро на лечение вокаской девочки Норы-Лийзы

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Благотворительные вечера принесли более четырех тысяч евро на лечение вокаской девочки Норы-Лийзы
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Концерт Артема Савицкого вызвал улыбку на лице Норы-Лийзы. "Артем - мой любимчик!"
Концерт Артема Савицкого вызвал улыбку на лице Норы-Лийзы. "Артем - мой любимчик!" Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Я очень счастлива. Не думала, что придет так много людей. А Артем Савицкий мне больше всего нравится - его концерт был классным", - порадовалась главная героиня организованного молодежью благотворительного вечера Нора-Лийза, которой нужна помощь в лечении тяжелого наследственного заболевания.

Молодежный совет Тойлаской волости пригласил на прошлой неделе в четверг на благотворительный вечер "Gens una sumus" ("Мы - одна семья"), чтобы поддержать Нору-Лийзу, страдающую тяжелым редким заболеванием, муковисцидозом, поражающим легкие и пищеварительную систему. Для борьбы с болезнью девочке необходимо очень дорогое лечение, которое не финансируется Эстонской больничной кассой и стоит около 230000 евро в год.

В Тойласком народном доме молодежь устроила аукцион и открыла кафе, Артем Савицкий дал концерт в качестве патрона. На благотворительном вечере было собрано 1763 евро в поддержку лечения Норы-Лийзы.

Ключевые слова
Новости
Наверх