Благотворительные вечера принесли более четырех тысяч евро на лечение вокаской девочки Норы-Лийзы

"Я очень счастлива. Не думала, что придет так много людей. А Артем Савицкий мне больше всего нравится - его концерт был классным", - порадовалась главная героиня организованного молодежью благотворительного вечера Нора-Лийза, которой нужна помощь в лечении тяжелого наследственного заболевания.