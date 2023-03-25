"Я очень счастлива. Не думала, что придет так много людей. А Артем Савицкий мне больше всего нравится - его концерт был классным", - порадовалась главная героиня организованного молодежью благотворительного вечера Нора-Лийза, которой нужна помощь в лечении тяжелого наследственного заболевания.
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Благотворительные вечера принесли более четырех тысяч евро на лечение вокаской девочки Норы-Лийзы
Благотворительные вечера принесли более четырех тысяч евро на лечение вокаской девочки Норы-Лийзы
Молодежный совет Тойлаской волости пригласил на прошлой неделе в четверг на благотворительный вечер "Gens una sumus" ("Мы - одна семья"), чтобы поддержать Нору-Лийзу, страдающую тяжелым редким заболеванием, муковисцидозом, поражающим легкие и пищеварительную систему. Для борьбы с болезнью девочке необходимо очень дорогое лечение, которое не финансируется Эстонской больничной кассой и стоит около 230000 евро в год.