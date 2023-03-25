Анвар Самост: Новым оппозиционным партиям нужна перестройка, а не косметика

Председатель EKRE Мартин Хельме решил похоронить поражение под оспариванием электронного голосования. Это не вернет поддержку к прежним максимумам, но даст ядру сторонников и активу занятость и снова объединяющую фигуру врага. Надолго этой темы не хватит, и вопрос, как действовать дальше, придется решать.

Опять же, по сравнению с EKRE у Центристской партии та же забота в буквальном смысле многократно больше и грознее. Но станет ли решением заменить Юри Ратаса, возглавляющего партию с 2016 года, на мэра Таллинна Михаила Кылварта? Если бы речь шла только о привлечении внимания средств массовой информации и потенциальных сочувствующих, это было бы легко, по крайней мере до внеочередного съезда партии летом. Есть те, кто подозревает, что неожиданный вызов Кылварта - хитрый ход, который хоть немного поможет отвлечь внимание от ведущих коалиционные переговоры.