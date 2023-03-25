Победившая на выборах Партия реформ выбрала подходящих партнеров из числа других партий, прошедших в Рийгикогу, и теперь без излишней спешки ведет с ними переговоры о формировании правительства. Через каждые пару дней три партии будущей властной коалиции выступают перед журналистами и делают общее заявление по очередному блоку пройденных ими тем. Партия реформ знает, что пост премьер-министра, скорее всего, будет принадлежать им в течение четырех лет, потому что 37 мест в Рийгикогу означают именно это.
Анвар Самост: Новым оппозиционным партиям нужна перестройка, а не косметика
Избиратели партий, приглашенных на переговоры, довольны. Согласно данным первого послевыборного опроса, проведенного "Kantar Emor" по заказу национальной телерадиовещательной компании, поддержка "Eesti 200" увеличилась с 14 до 16 процентов, а Социал-демократической партии - с 10 до 12 процентов. Общая поддержка партий, создающих правящий альянс, составляет 57 процентов, что довольно точно соответствует 60 мандатам, полученным в Рийгикогу.
Картина совершенно иная, если смотреть с точки зрения трех оставшихся в оппозиции партий. Ни сторонники, ни однопартийцы недовольны проигравшими.
Согласно тому же опросу "Kantar Emor", поддержка партии "Отечество", которая потеряла четыре места в Рийгикогу и, таким образом, оказалась самой малочисленной фракцией в новом созыве, по сравнению с предвыборным периодом упала на два процентных пункта до шести процентов, что близко к избирательному порогу.
Поддержка EKRE начала падать еще до выборов и сейчас находится на уровне 16 процентов, что означает снижение почти на 10 процентных пунктов по сравнению с пиком 2021 года. Два потерянных мандата могут показаться удовлетворительным результатом только для Центристской партии, которая потеряла целых 10 мест и с 15-процентной поддержкой уступает как EKRE, так и "Eesti 200".
В ближайшее время мы вряд ли увидим, что эти низкие цифры поддержки начнут расти - если только новое правительство немедленно не начнет само снижать собственную популярность. Поначалу оппозиции будет трудно даже получить отражение в СМИ.
"В ближайшее время мы вряд ли увидим, что эти низкие цифры поддержки проигравших выборы EKRE, Центристской партии и "Отечества" начнут расти - если только новое правительство немедленно не начнет само снижать собственную популярность".
АНВАР САМОСТ, журналист
Председатель EKRE Мартин Хельме решил похоронить поражение под оспариванием электронного голосования. Это не вернет поддержку к прежним максимумам, но даст ядру сторонников и активу занятость и снова объединяющую фигуру врага. Надолго этой темы не хватит, и вопрос, как действовать дальше, придется решать.
Опять же, по сравнению с EKRE у Центристской партии та же забота в буквальном смысле многократно больше и грознее. Но станет ли решением заменить Юри Ратаса, возглавляющего партию с 2016 года, на мэра Таллинна Михаила Кылварта? Если бы речь шла только о привлечении внимания средств массовой информации и потенциальных сочувствующих, это было бы легко, по крайней мере до внеочередного съезда партии летом. Есть те, кто подозревает, что неожиданный вызов Кылварта - хитрый ход, который хоть немного поможет отвлечь внимание от ведущих коалиционные переговоры.
В то же время посмотрим на опрос "Kantar Emor" о поддержке Центристской партии на основе национальных групп. В настоящее время их поддерживают только семь процентов эстоноязычных избирателей, что оставляет Центристскую партию на пятом месте, а это далеко от уровня, на который Юри Ратас нацеливался начиная с 2016 года. Среди русскоязычных избирателей поддержка Центристской партии составляет 47 процентов, что несопоставимо с предыдущими показателями, но все же огромный перевес по сравнению с другими партиями. Однако русскоязычные избиратели составляют меньшинство, не способное обеспечить победу на выборах. Можно опасаться, что стремление поднять Центристскую партию во главе с Кылвартом в одну лигу с "Eesti 200" и EKRE среди эстонцев, будет сопровождаться еще большей потерей русскоязычных сторонников.
Что касается "Отечества", оптимист мог бы сказать, что еще четыре года в парламенте гарантированы, а также за это время можно один разок войти в правительство. К сожалению, это всё.
Одна лишь смена руководства не спасет ни одну из проигравших на выборах партий. Однако, находясь в оппозиции, все они теоретически могли бы обновиться и основательно трансформироваться.
Это проще всего для EKRE, следовало бы проделать все то, что сделала финская партия "Истинные финны" за последние два-три года. Например, приход Яака Мадисона в Рийгикогу, что оставит за бортом Калле Грюнталя, стал бы первым шагом с сильным символическим значением.
Центристской партии и "Отечеству" помогло бы достучаться до новых избирателей привлечение новых людей в партию. С новыми людьми всегда приходят новые идеи, а у формирующих правительство, похоже, не так много смелых мыслей по улучшению жизни в Эстонии.
Если за пару лет с этой задачей не справятся, то две эстонские политические партии с долгой историей столкнутся с маргинализацией или будут вынуждены полагаться на удачу.