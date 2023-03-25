ОПРОС ⟩ Следует ли отказаться от бесплатного общественного транспорта?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Михаил КОМЧАТНИКОВ, водитель-международник: - Сложный вопрос, но лично я согласен с мнением премьер-министра, что взрослые люди могут за себя платить, а пенсионеры, инвалиды и дети продолжат ездить бесплатно. Сэкономленные таким образом государственные деньги можно будет передать самоуправлениям - они сами решат, что на них сделать. У каждого есть свои острые задачи.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Рита БОГДАНОВА, пенсионер: - Трудно ответить точно, потому что, с одной стороны, бесплатный транспорт - это удобно, но с другой стороны, если примут такое решение, то для меня все равно ничего не изменится. Любые нововведения все равно вызывают стресс - просто шумиха опять начнется.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Анатолий ШЕСТИЛОВСКИЙ, пенсионер: - Не нужно ничего отменять. Людям сейчас и так трудно жить, многие не в состоянии оплачивать расходы, и то, что можно куда-то ездить бесплатно, выручает. Сколько это даст экономии? Слышал цифру 10 миллионов, но для государства это мелочь, вряд ли на один новый автобус хватит...

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Дмитрий МАСАЛОВ, строитель: - Не надо. Сейчас всем и так тяжело. Группы риска получат льготы, но ведь есть и много других, для кого даже эти деньги важны - хоть какая-то помощь. Доходы от экономии, если транспорт станет платным, могут увеличить расходы на поддержку малоимущих - какой смысл увеличивать количество нуждающихся?