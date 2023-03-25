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ОПРОС ⟩ Следует ли отказаться от бесплатного общественного транспорта?

Ирина Кивисельг Пеэтер Лиллевяли
Следует ли отказаться от бесплатного общественного транспорта?
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Comments
Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Tairo Lutter
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Михаил КОМЧАТНИКОВ, водитель-международник:

- Сложный вопрос, но лично я согласен с мнением премьер-министра, что взрослые люди могут за себя платить, а пенсионеры, инвалиды и дети продолжат ездить бесплатно. Сэкономленные таким образом государственные деньги можно будет передать самоуправлениям - они сами решат, что на них сделать. У каждого есть свои острые задачи.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Рита БОГДАНОВА, пенсионер:

- Трудно ответить точно, потому что, с одной стороны, бесплатный транспорт - это удобно, но с другой стороны, если примут такое решение, то для меня все равно ничего не изменится. Любые нововведения все равно вызывают стресс - просто шумиха опять начнется.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Анатолий ШЕСТИЛОВСКИЙ, пенсионер:

- Не нужно ничего отменять. Людям сейчас и так трудно жить, многие не в состоянии оплачивать расходы, и то, что можно куда-то ездить бесплатно, выручает. Сколько это даст экономии? Слышал цифру 10 миллионов, но для государства это мелочь, вряд ли на один новый автобус хватит...

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Дмитрий МАСАЛОВ, строитель:

- Не надо. Сейчас всем и так тяжело. Группы риска получат льготы, но ведь есть и много других, для кого даже эти деньги важны - хоть какая-то помощь. Доходы от экономии, если транспорт станет платным, могут увеличить расходы на поддержку малоимущих - какой смысл увеличивать количество нуждающихся?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Вельо КИНГСЕП, пенсионер:

- Пусть останется бесплатный уездный транспорт, потому что в волостях рабочих мест немного, люди ездят на работу на автобусах. Зарплаты не такие высокие, если придется полностью платить за проезд, у кого-то может пропасть мотивация ездить на работу.

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