В следующий четверг, 30 марта, городское собрание Кохтла-Ярве обсудит предложение о выплате бывшему вице-мэру города Виталию Бородину компенсации в размере шести должностных окладов.
Горсобрание Кохтла-Ярве обсудит предложение выплатить крупную компенсацию Виталию Бородину
Проект соответствующего распоряжения разработал депутат горсобрания Даниил Стародубцев, избранный в представительный орган по списку Партии реформ.
В этой же партии много лет состоял и бывший вице-мэр Кохтла-Ярве Виталий Бородин, покинувший свой пост в начале февраля, пишет ERR.
"Виталий Бородин выполнял возложенные на него задачи с большой самоотдачей и эффективностью и заслуживает благодарности и признания", - отметил Стародубцев, который подробно перечислил достижения бывшего вице-мэра.
Осенью прошлого года Виталию Бородину предъявили подозрение в коррупции в рамках расследования уголовного дела, центральным персонажем которого следствие считает предпринимателя Николая Осипенко.
На посту вице-мэра Виталий Бородин зарабатывал 3780 евро в месяц.