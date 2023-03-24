Горсобрание Кохтла-Ярве обсудит предложение выплатить крупную компенсацию Виталию Бородину

Проект соответствующего распоряжения разработал депутат горсобрания Даниил Стародубцев, избранный в представительный орган по списку Партии реформ.

В этой же партии много лет состоял и бывший вице-мэр Кохтла-Ярве Виталий Бородин, покинувший свой пост в начале февраля, пишет ERR.

"Виталий Бородин выполнял возложенные на него задачи с большой самоотдачей и эффективностью и заслуживает благодарности и признания", - отметил Стародубцев, который подробно перечислил достижения бывшего вице-мэра.

Осенью прошлого года Виталию Бородину предъявили подозрение в коррупции в рамках расследования уголовного дела, центральным персонажем которого следствие считает предпринимателя Николая Осипенко.