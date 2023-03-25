Согласно анализам воды, большая часть загрязнений из колодцев исчезла, но вода по-прежнему желтая, а в фильтрах вместо червей завелись насекомые.
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Колодцы деревни Матка были загрязнены сваленным в окрестностях навозом
Колодцы деревни Матка были загрязнены сваленным в окрестностях навозом
Житель деревни Матка Люганузеской волости Мартин Синдонен еще в январе отнес пробы воды из колодца в лабораторию для проверки. В питьевой воде как его, так и соседнего участка были обнаружены кишечные палочки, колиподобные бактерии и энтерококки, что свидетельствует о бактериологическом загрязнении. Оба владельца собственности также обнаружили червей, извивающихся в их фильтрах для воды.