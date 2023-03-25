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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Лучшие "Молодые мастера" - ученики ИВЦПО

Ирина Кивисельг
, журналист
Лучшие "Молодые мастера" - ученики ИВЦПО
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Кристина Полякова и Ирина Ефимова - лучшие из лучших.
Кристина Полякова и Ирина Ефимова - лучшие из лучших. Фото: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

В четверг в Ида-Вирумааском центре профобразования состоялись республиканские соревнования профессионального мастерства по парикмахерскому искусству и пекарскому делу среди учеников. Показать свои умения собрались представители учебных заведений из Ида-Вирумаа, Тарту, Раквере, Пярну и Вильянди. Лучшие результаты в обоих конкурсах показали идавирусцы.

Говорят, что дома и стены помогают, но ребята и их наставники возражают - иногда это даже мешает: когда рядом много "своих", еще труднее сосредоточиться. Но в любом случае без навыков и знаний не обойтись, конкурсанты долго готовились. 

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