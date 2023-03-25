Месяц март знаковый для Урмаса Эдовальда. Только что отметивший 70-летний юбилей Эдовальд более половины жизни связан с трактиром "Valge Hobu" - в качестве официанта, директора, арендатора и в конце концов владельца. Созданной же для управления трактиром фирме в марте исполнилось 30 лет. К сожалению, празднование юбилея самого "Valge Hobu" не удалось из-за коронавируса.