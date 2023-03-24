МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 25.03-26.03 ⟩ Куда пойти на выходных

КУЛЬТУРА

Суббота, 25 марта

* В Йыхвиском концертном доме с 10.00 - танцевальный фестиваль "J-Fest 2023". Билет - 15 евро, для детей до 7-ми лет вход бесплатный.

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 12.00 - открытие выставки "Святослав Рерих и Эстония".

* В клубе "Ору" в 14.00 - весенний концерт творческих коллективов клуба "Ахтме". Вход свободный. Информация по тел. 507 4616.

* В атриуме Кохтла-Ярвеской гимназии с 14.30 - всеэстонский фестиваль школьных бендов "Antidolorosum". Вход бесплатный.

Воскресенье, 26 марта

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 13.00 - VI песенный конкурс Ханса Хиндпере "Kõnnib kevad". На конкурс соберутся вокальные ансамбли со всей Эстонии. Гость - ансамбль "Mesi" (победитель 2021 г.) из Эльва. Публика сможет выбрать своего любимца. Билет - 3 евро. Билеты в продаже на месте. Информация по тел. 5858 7381.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 15.00 - концерт "Наше "Евровидение": поют дети!". Выступают вокальная студия "Ласточка" (Нарва), танцевальный коллектив "Пять звезд" (Кохтла-Ярвеский центр культуры). Билет - 5 евро.

* В Кивиылиском народном доме в 15.00 - "Мартов хлеб", спектакль театра "Baskea" (на русском языке). Вход бесплатный.

* В Нарве в концертном зале "Женева" в 17.00 - концерт: Нарвский симфонический оркестр и гитарист-виртуоз Кирилл Огородников.

СПОРТ

Суббота, 25 марта

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - турнир на Кубок Хейно Инта; русские шашки.

* В Ахтмеском спортхолле в 10.00 - соревнования по карате-кёкусинкай: "Estonian Open".

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии турниров по быстрым шахматам СК "Диагональ".

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 14.30 - народная лига по баскетболу: "Sillamäe gümnaasium"/"Kalev" - "Alutaguse".

* В Кохтла-Ярве в бассейне спортцентра "Wiru" в 16.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по плаванию; день второй.

* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров, четвертьфинал: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Ravens Futsal" (Тарту).

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров, четвертьфинал: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Narva United FC".

* В Нарвском спортцентре в 18.00 - народная лига по баскетболу: БК "Narva"/"Narva-Jõesuu linnavalitsus" - "Enteh" (Кохтла-Ярве).

Воскресенье, 26 марта

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - этап Кубка Вока; петанк.

* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - этап Ийзакуской серии викторин.

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 14.00 - народная лига по баскетболу: "Alutaguse" - "Sillamäe gümnaasium"/"Kalev".