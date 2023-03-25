Татьяна Стольфат возглавляла Нарвское горсобрание с конца декабря 2020 по ноябрь 2021 года. Тогда она начинала партнером мэра Катри Райк, а завершила ее ярым критиком и свергателем. С минувшей недели Стольфат и Райк снова в одной лодке. Две высокопоставленные дамы должны бы плечом к плечу управлять большим городом, однако доверительными их отношения не называют они сами. "Я простила, но не забуду", - за глаза сказала Райк в адрес Стольфат.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Татьяна Стольфат
Татьяне Стольфат придется теперь еще более ловко лавировать по акватории карьеры и политики: она сохраняет за собой должность руководителя Нарвского центра социальной работы и там остается под контролем Райк, хотя ее новый пост председателя горсобрания стоит по рангу выше мэра.
Вдобавок у нее есть еще роль: Стольфат председательствует в Нарвском округе Центристской партии. Центризм в Эстонии раздираем неудачами и противоречиями, а состояние партстроительства на северо-востоке из рук вон худо. От таких солдат партии, как Стольфат, будет зависеть в том числе то, за кем потянутся избиратели на местных выборах 2025 года - пойдут ли они за центристами или снова доверятся Катри Райк. Этот идеологический тротил раскидал по сторонам двух властных нарвских дам два года назад, и он же наверняка раскрошит их сегодняшнее так себе единство. Татьяне Стольфат дан новый (последний?) шанс воспользоваться креслом и трибуной, чтобы выйти победительницей.