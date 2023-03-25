ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Татьяна Стольфат

Татьяне Стольфат придется теперь еще более ловко лавировать по акватории карьеры и политики: она сохраняет за собой должность руководителя Нарвского центра социальной работы и там остается под контролем Райк, хотя ее новый пост председателя горсобрания стоит по рангу выше мэра.

Вдобавок у нее есть еще роль: Стольфат председательствует в Нарвском округе Центристской партии. Центризм в Эстонии раздираем неудачами и противоречиями, а состояние партстроительства на северо-востоке из рук вон худо. От таких солдат партии, как Стольфат, будет зависеть в том числе то, за кем потянутся избиратели на местных выборах 2025 года - пойдут ли они за центристами или снова доверятся Катри Райк. Этот идеологический тротил раскидал по сторонам двух властных нарвских дам два года назад, и он же наверняка раскрошит их сегодняшнее так себе единство. Татьяне Стольфат дан новый (последний?) шанс воспользоваться креслом и трибуной, чтобы выйти победительницей.