Нарва станет не один вечер центром театральной жизни для всей Эстонии

- Будем честны, это очень важно для нас, - сказал руководитель "Vaba Lava" Мярт Меос. - Гала-представление изначально должно было состояться в Нарве в 2021 году, но его отменили. Обычно, если театральный праздник отменяется, это устраивает следующий. Список, составленный Союзом театральных деятелей, кто в каком году что делает, составляется примерно на шесть лет вперед.

Меосу удалось добиться исключения для Нарвы и организовать отмененное торжество в этом году. "Здание нашего театра относительно небольшое, и нам все же пришлось сообщить театрам ограничение по количеству участников. Всего будет 450-500 человек".

Культурную программу традиционно составляет принимающая сторона. "Мы работаем над программой с осени. Нужно учитывать, что предстоит прямой эфир и нужно уложиться в отведенное время. В этом году он посвящен теме Украины. Хотя это торжественное событие и наверняка возникнут и более веселые моменты, мы не можем не затронуть тему войны", - сказал Меос.