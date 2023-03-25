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Театральный праздник в этом году примет Нарва

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Театральный праздник в этом году примет Нарва
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Нарвский театральный центр "Vaba Lava" может вместить до пятисот гостей, сказал его руководитель Мярт Меос.
Нарвский театральный центр "Vaba Lava" может вместить до пятисот гостей, сказал его руководитель Мярт Меос. Фото: Sander Ilvest

Вручение театральных наград состоится в понедельник, 27 марта, в нарвском театральном центре "Vaba Lava". Прямую трансляцию гала-мероприятия можно будет увидеть на ETV2.

- Будем честны, это очень важно для нас, - сказал руководитель "Vaba Lava" Мярт Меос. - Гала-представление изначально должно было состояться в Нарве в 2021 году, но его отменили. Обычно, если театральный праздник отменяется, это устраивает следующий. Список, составленный Союзом театральных деятелей, кто в каком году что делает, составляется примерно на шесть лет вперед.

Меосу удалось добиться исключения для Нарвы и организовать отмененное торжество в этом году. "Здание нашего театра относительно небольшое, и нам все же пришлось сообщить театрам ограничение по количеству участников. Всего будет 450-500 человек".

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