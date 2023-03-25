Театральный праздник в этом году примет Нарва

- Будем честны, это очень важно для нас, - сказал руководитель "Vaba Lava" Мярт Меос. - Гала-представление изначально должно было состояться в Нарве в 2021 году, но его отменили. Обычно, если театральный праздник отменяется, это устраивает следующий. Список, составленный Союзом театральных деятелей, кто в каком году что делает, составляется примерно на шесть лет вперед.