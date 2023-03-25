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Противостояние министра шахте может лишить работы 1600 человек

Эрик Гамзеев
, журналист
Противостояние министра шахте может лишить работы 1600 человек
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Сейчас сланец поступает с шахты "Ojamaa" в Кохтла-Ярве по ленточному конвейеру. До шахты "Uus-Kiviõli" его пришлось бы удлинить на четыре километра.
Сейчас сланец поступает с шахты "Ojamaa" в Кохтла-Ярве по ленточному конвейеру. До шахты "Uus-Kiviõli" его пришлось бы удлинить на четыре километра. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Министр экономики Рийна Сиккут не хочет, чтобы "Viru Keemia Grupp" начал добычу горючего сланца на шахте "Uus-Kiviõli" в конце 2026 года, поэтому предприятие с 1600 сотрудниками в Кохтла-Ярве может остановиться из-за нехватки сырья, необходимого для производства сланцевого масла.

Если в настоящее время необходимое для заводов масел "VKG" количество сланца - пять миллионов тонн в год - поступает с собственной шахты "Ojamaa", то к 2027 году ее запасы будут исчерпаны. "Если сырья не будет, то бизнесу придет конец. Для работы заводов масел нужен сланец", - сказал председатель правления "VKG" Ахти Асманн.

Министр экономики против новой шахты

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Экономика
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