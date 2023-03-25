Противостояние министра шахте может лишить работы 1600 человек

Если в настоящее время необходимое для заводов масел "VKG" количество сланца - пять миллионов тонн в год - поступает с собственной шахты "Ojamaa", то к 2027 году ее запасы будут исчерпаны. "Если сырья не будет, то бизнесу придет конец. Для работы заводов масел нужен сланец", - сказал председатель правления "VKG" Ахти Асманн.