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ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Остановите уничтожающих рабочие места!

Северное побережье
Остановите уничтожающих рабочие места!
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Шахту "Ojamaa" открыли десять лет назад.
Шахту "Ojamaa" открыли десять лет назад. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Еще полгода назад, когда и в Эстонии, и в Европе царил энергетический кризис, затихли и голоса тех эстонских политиков, которые последовательно хотели отказаться от использования горючего сланца. Однако теперь, когда цены на электроэнергию начали снижаться, на повестке дня вновь те же речи. Как будто в недавнем кризисе и не было ничего поучительного.

Зеленый поворот - правильное и необходимое направление. И осуществлять его необходимо таким образом, чтобы построить необходимое количество ветряков, солнечных парков и обеспечить энергетическую безопасность.

Но нельзя поступать так, что мы первым делом закроем сланцевую промышленность, сократим там тысячи рабочих мест, а потом посмотрим, что делать дальше. Первый акт зеленого поворота был очень болезненным для Ида-Вирумаа. Тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест исчезли четыре-пять лет назад, и до сих пор ломают голову, как заменить хотя бы малую часть.

Политики хором затянули песню о том, что решение всех проблем Ида-Вирумаа - это фонд справедливого перехода. Не обращая при этом внимания, что за четыре года в Ида-Вирумаа при поддержке этого фонда пока не было создано ни одного нового рабочего места. И потребуется еще как минимум два, когда только первые смогут появиться.

Если концерн "Viru Keemia Grupp" в результате политического решения, которое не позволит ему построить шахту, останется в 2027 году без сырья и будет вынужден сократить 1600 рабочих мест, к которым можно добавить и косвенные рабочие места, это будет иметь разрушительные последствия для Кохтла-Ярве и всего региона.

Будем надеяться, что заблудившийся здравый смысл все-таки вернется. Генеральный секретарь соцдемов председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Эдуард Одинец мог бы немного посодействовать сближению фантазий министров своей партии и реальной жизни.

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