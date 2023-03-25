ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Остановите уничтожающих рабочие места!

Зеленый поворот - правильное и необходимое направление. И осуществлять его необходимо таким образом, чтобы построить необходимое количество ветряков, солнечных парков и обеспечить энергетическую безопасность.

Но нельзя поступать так, что мы первым делом закроем сланцевую промышленность, сократим там тысячи рабочих мест, а потом посмотрим, что делать дальше. Первый акт зеленого поворота был очень болезненным для Ида-Вирумаа. Тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест исчезли четыре-пять лет назад, и до сих пор ломают голову, как заменить хотя бы малую часть.

Политики хором затянули песню о том, что решение всех проблем Ида-Вирумаа - это фонд справедливого перехода. Не обращая при этом внимания, что за четыре года в Ида-Вирумаа при поддержке этого фонда пока не было создано ни одного нового рабочего места. И потребуется еще как минимум два, когда только первые смогут появиться.

Если концерн "Viru Keemia Grupp" в результате политического решения, которое не позволит ему построить шахту, останется в 2027 году без сырья и будет вынужден сократить 1600 рабочих мест, к которым можно добавить и косвенные рабочие места, это будет иметь разрушительные последствия для Кохтла-Ярве и всего региона.