За последние годы в Эстонии добыли рекордное количество сланца

В целом в Эстонии разрешено добывать максимум 20 млн тонн сланца в год, и при объеме добычи в 10,7 млн тонн за два года до 2022 года этот объем составил менее половины от разрешенного: в 2021 году было добыто 9,21 млн тонн сланца, а в 2020 году - 9,19 млн тонн.