По данным Департамента окружающей среды, в прошлом году было добыто более 10,7 млн тонн горючего сланца, что является рекордом за последние три года. Наибольшее количество, более 6,2 млн тонн, было добыто компанией Enefit Power, дочерним предприятием Eesti Energia.
За последние годы в Эстонии добыли рекордное количество сланца
Больше всего сланца было добыто в шахтах "Эстония" и "Ахтме II", принадлежащих компании Enefit Power, - в общей сложности 4,39 млн тонн.
Из карьеров "Нарва" и "Сиргала" добыли 1,2 млн тонн и 662 000 тонн сланца, соответственно, пишет ERR.
Из трех месторождений на шахте VKG "Оямаа", крупнейшей в Эстонии, было поднято на поверхность 3,4 млн тонн сланца.
Из сланцевого карьера "Северный Кивиыли II", принадлежащего компании Kiviõli Keemiatööstus, входящей в концерн Alexela, добыли 937 600 тонн сланца.
84 000 тонн кукерсита было извлечено из сланцевого карьера "Убья", единственного за пределами Ида-Вирумаа, принадлежащего предприятию Kunda Nordic Tsement.
В целом в Эстонии разрешено добывать максимум 20 млн тонн сланца в год, и при объеме добычи в 10,7 млн тонн за два года до 2022 года этот объем составил менее половины от разрешенного: в 2021 году было добыто 9,21 млн тонн сланца, а в 2020 году - 9,19 млн тонн.