В ЕС так и не согласовали отказ от перевода часов

Депутат Европейского парламента Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия) сказала rus.ERR, что Европарламент в последний раз обсуждал перевод часов в 2019 году и очень четко заявил, что перевод часов нужно прекратить и поручил Комиссии обсудить это с государствами-членами. "Это означает, что государства-члены должны будут решить, в каком часовом поясе они останутся, и перевод часов прекратится. К сожалению, Комиссия и государства-члены до сих пор не смогли договориться, и мы продолжаем переводить часы два раза в год", – констатировала она.

"Лично я очень за прекращение перевода часов", – подчеркнула Кальюранд.

Депутат Европарламента Урмас Паэт (Партия реформ) лаконично сообщил rus.ERR, что о переводе часов должны договориться состоящие в ЕС государства. Однако в данный момент, по его словам, соглашения нет.