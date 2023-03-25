Хотя Эстония поддерживает прекращение перевода часов, он по-прежнему остается в силе, поскольку на уровне Европейского союза этот вопрос так и не согласовали.
В ЕС так и не согласовали отказ от перевода часов
Депутат Европейского парламента Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия) сказала rus.ERR, что Европарламент в последний раз обсуждал перевод часов в 2019 году и очень четко заявил, что перевод часов нужно прекратить и поручил Комиссии обсудить это с государствами-членами. "Это означает, что государства-члены должны будут решить, в каком часовом поясе они останутся, и перевод часов прекратится. К сожалению, Комиссия и государства-члены до сих пор не смогли договориться, и мы продолжаем переводить часы два раза в год", – констатировала она.
"Лично я очень за прекращение перевода часов", – подчеркнула Кальюранд.
Депутат Европарламента Урмас Паэт (Партия реформ) лаконично сообщил rus.ERR, что о переводе часов должны договориться состоящие в ЕС государства. Однако в данный момент, по его словам, соглашения нет.
Как напомнила специалист по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций Лаура Лаастер, перевод часов является общеевропейским вопросом, и, хотя Еврокомиссия действительно предложила прекратить перевод часов несколько лет назад, переговоры по этой теме не продвинулись из-за сильного противодействия некоторых государств-членов. "Хотя формально предложение все еще находится в стади производства, по сути оно отложено на неопределенный срок", –сообщила Лаастер rus.ERR. По ее словам, маловероятно, что этот вопрос будет решен в обозримом будущем, сейчас в приоритете – более срочные темы.