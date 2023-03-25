Воскресенье в Эстонии будет туманным

Ветер преимущественно южных направлений, в Северной Эстонии северо-восточный, 2-8, на островах порывами 11 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 4 градусов тепла, пишет "Постимеэс" .

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди, на севере страны мокрый снег, снег, гололед, местами туман. Ветер переменных направлений, 1-6, в Северной Эстонии северо-восточный и северный, 5-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха днем от нуля до 5, на юге страны до 8 градусов тепла