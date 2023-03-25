Половина импортного меда в Эстонии – подделка

По словам эстонских пчеловодов, ситуация на рынке меда для продавцов чистого меда катастрофическая.

«Тот факт, что поддельный мед распространяется как на европейском, так и на эстонском рынке, уже не является секретом - соответствующие тесты и пробы проверялись годами», - прокомментировал председатель правления Эстонского общества профессиональных пчеловодов Марио Кальвет. «Но впервые в истории Европейского союза теперь можно подкрепить это утверждение конкретными цифрами», - ссылается Кальвет на исследование Европейской комиссии, опубликованное на этой неделе, пишет "Постимеэс".

«Почти половина, или около 46 процентов, - это очень большая цифра. Если посмотреть на статистику, например, в прошлом году в Евросоюз было ввезено меда на 17 500 тонн больше, чем в 2021 году. Если теперь взять за основу недавнее исследование Еврокомиссии, количество меда с подозрением на подделку в Евросоюзе увеличилось примерно на 8050 тонн за один год», - сказал он.