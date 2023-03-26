Эстония перешла на летнее время

В три часа ночи нужно было перевести стрелки на часах на час вперед.

Летнее время будет действовать до 29 октября 2023 года.

План отказаться от перевода стрелок часов во всем Европейском союзе до сих пор так и не был реализован.

Эстония свою позицию уже высказала в 2018 году, когда председательствовала в ЕС, посчитав целесообразным отменить сезонный перевод часов в Евросоюзе.

Финляндия и Латвия также высказались за отмену перевода стрелок.