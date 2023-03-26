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Эстония перешла на летнее время

Эрик Калда
Эстония перешла на летнее время
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Часы.
Часы. Фото: архив

В ночь с субботы на воскресенье, 26 марта, Эстония перешла на летнее время.

В три часа ночи нужно было перевести стрелки на часах на час вперед.

Летнее время будет действовать до 29 октября 2023 года.

План отказаться от перевода стрелок часов во всем Европейском союзе до сих пор так и не был реализован.

Эстония свою позицию уже высказала в 2018 году, когда председательствовала в ЕС, посчитав целесообразным отменить сезонный перевод часов в Евросоюзе.

Финляндия и Латвия также высказались за отмену перевода стрелок.

На этой неделе в Министерстве экономики и коммуникаций корреспонденту rus.err.ee подтвердили, что Эстония по-прежнему поддерживает прекращение ежегодного перехода на летнее и зимнее время во всех странах ЕС. Также Эстония придерживается мнения, что выбор часового пояса должен оставаться в компетенции государства.

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