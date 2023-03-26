МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 26.03 ⟩ Куда пойти в воскресенье

КУЛЬТУРА

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 13.00 - VI песенный конкурс Ханса Хиндпере "Kõnnib kevad". На конкурс соберутся вокальные ансамбли со всей Эстонии. Гость - ансамбль "Mesi" (победитель 2021 г.) из Эльва. Публика сможет выбрать своего любимца. Билет - 3 евро. Билеты в продаже на месте. Информация по тел. 5858 7381.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 15.00 - концерт "Наше "Евровидение": поют дети!". Выступают вокальная студия "Ласточка" (Нарва), танцевальный коллектив "Пять звезд" (Кохтла-Ярвеский центр культуры). Билет - 5 евро.

* В Кивиылиском народном доме в 15.00 - "Мартов хлеб", спектакль театра "Baskea" (на русском языке). Вход бесплатный.

* В Нарве в концертном зале "Женева" в 17.00 - концерт: Нарвский симфонический оркестр и гитарист-виртуоз Кирилл Огородников.

СПОРТ

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - этап Кубка Вока; петанк.

* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - этап Ийзакуской серии викторин.