ВИДЕО И ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ В Кохтла-Ярве железная дорога из свечей напомнила о мартовских депортациях

Перед зажжением свечей в горуправе состоялся вечер памяти, ведущими которого были историк и председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа, ида-вируский руководитель "Memento" Лембит Притс, член правления Алутагузеской дружины "Кайтселийта" Калев Наур и учитель истории и вице-мэр Кохтла-Ярве Кайре Йыэ.

В сообщении горуправы Кохтла-Ярве отмечается, что мартовская депортация 1949 года является трагедией для всего эстонского народа. "Это незаживающая рана. И несмотря на то, что весь цивилизованный мир осуждает и не терпит подобных преступлений против любого народа, мы видим, что Российская Федерация, правопреемница Советского Союза, продолжает делать то же самое и 74 года спустя, осуществляя насильственное переселение детей с Украины в Россию".