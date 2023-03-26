В субботу, 25 марта, в Йыхвиском концертном доме прошел IV танцевальный фестиваль "J-Fest 2023", на который приехало больше тысячи участников из шести европейских стран.
На танцевальный фестиваль "J-Fest" в Йыхви приехало более 1000 участников
На танцевальный фестиваль "J-Fest" в Йыхви приехало более 1000 участников
Фестиваль, начавшийся в 2019 году как мероприятие одного года в виде школьной творческой работы гимназистов Кирилла Волкова и Дмитрия Орехова под руководством преподавателя Натальи Шабарчиной, неожиданно для них самих не только стал традицией, но и разросся до международного уровня. В прошлом году собрал тысячу танцоров и был назван лучшим событием культуры в Ида-Вирумаа. Сейчас снова побили рекорд - участников приехало еще больше, не только из разных мест Эстонии, но и из Латвии, Литвы, Казахстана, Франции и Бельгии.
В судейских командах работали профессионалы из Эстонии, Германии, Украины и Ямайки.