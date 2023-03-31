ЗА РУБЕЖОМ ⟩ Алексей Арестович: где-то в середине апреля начнутся хорошие новости

- Та самая украинка, которая была с Путиным в Лужниках?

- Да. Насколько я понимаю, ей либо мозги промыли, либо у нее не было другого выхода.

По неофициальным данным, россияне вывезли из Украины в Россию больше 150 тысяч наших детей, по словам омбудсмена Украины Дмитрия Дубинца, их поместили в детские дома или передали в приемные семьи. Удалось более-менее уточнить местонахождение около 15 тысяч детей. Большинство детей увезли из Мариуполя.

Никто не знает, сколько людей погибло при бомбардировке Мариуполя - оценки колеблются от 25 тысяч до 100 тысяч. В Мариуполе сносят дома вместе с телами, просто вывозят на свалку вместе с трупами, как строительный мусор!

Долгое время там работали мобильные крематории, привезенные из России. Даже немецкие фашисты не могли бы такому позавидовать.

- Вот такой вопрос интересует эстонцев и латышей. За нашей границей находится Псковская область, где располагалась грозная 76-я воздушно-десантная дивизия. Год назад их отправили воевать в Украину. Как вы встретили наших соседей? С цветами? Как они сражались с вами?

- Мы принимали псковичей так, что дважды полностью менялся их состав. Кстати, когда в России была объявлена мобилизация, основной шок был в военных городах, потому что там знали реальные потери, в отличие от мест, где воинских частей нет.