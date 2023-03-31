Издатель "Delfi Meedia AS" Ханс Х. Луйк взял интервью у Алексея Арестовича, бывшего советника главы офиса президента Украины. Психолог, военный разведчик, пропагандист и своего рода "главный психиатр" украинского народа, который на протяжении года ежедневно успокаивает и ободряет его.
ЗА РУБЕЖОМ ⟩ Алексей Арестович: где-то в середине апреля начнутся хорошие новости
- Какова жизнь в оккупированном Мариуполе или Мелитополе: раздавали ли людям российские паспорта? Был ли введен российский рубль? Продовольственные талоны? Что там с люстрацией? С пыточными камерами?
- Официальная политика русских в украинских населенных пунктах заключается в том, что там нет украинцев. Украинцам говорят, что вы теперь русские. К разным социальным слоям относятся по-разному. Репрессиям подвергаются военнослужащие и члены их семей, а также государственные служащие Украины, вплоть до работников почты.
С первого дня у оккупантов были списки всех проукраинских активистов и военнослужащих. Этих людей обыскали и уничтожили без суда. Но оккупанты надеются, например, на пенсионеров. В Запорожской и Херсонской областях, например, россияне объявили, что спишут долги людей перед украинскими банками. Предлагаются российские пенсии и продовольственная помощь. Взамен нужно взять российское гражданство.
Но таких людей было очень мало - около 33 тысяч на всей оккупированной территории, если мне не изменяет память. Или это было 13 тысяч, я не помню, точно тройка была в числе. Для оккупированных территорий, где проживают миллионы людей, это очень мало.
Кстати, есть данные, что когда 16 марта 2014 года в Крыму проходил референдум, всего 29% реально проголосовали за присоединение к России. Все жители Крыма автоматически получали российское гражданство, а те, кто хотел от него отказаться, должны были пройти специальную процедуру, стоять в очереди неделями. Было много таких.
Учителей привозили из России в оккупированные населенные пункты. И в вузы, и в детские сады, которые будут учить "правильную" историю и литературу. Даже математика с "правильным" русским оттенком.
- Но что случилось с местными учителями? Увольнялись?
- Большинство отказалось сотрудничать. Или остались преподавать предметы, не имеющие отношения к пропаганде, например, механику. Ведь нашим учителям нужно было найти источник существования. Чтобы хотя бы немного уравновесить влияние России.
Новое правительство расправляется с жителями. У людей отбирают все имущество. Если он откажется отдать свое имущество, его объявят украинским шпионом. Идет охота на наводчиков, которые подают сигналы управления огнем украинским военным.
Это правда, местное население нам очень помогает, оно ведет нашу артиллерию и авиацию к позициям противника. Россияне ищут таких людей. За это была целая волна репрессий. Камеры пыток - это норма, прискорбная. Когда Херсон освободили, в центре города была обнаружена пыточная камера с 93 телами. Также существовала отдельная камера пыток для подростков, где пытали подростков с 14 лет.
- Почему это было сделано? Чего они хотели?
- Им не нужна причина. "Вы украинские шпионы и пожарные" - и всё тут.
Они также воруют нашу технику, например, фермерские комбайны. У одного предприятия в Запорожской области отобрали зерноуборочные комбайны и увезли в поместье Кадырова в Чечне. Там выяснилось, что машины не заводятся, потому что система современного комбайна работает через спутник. Нам сразу становится ясно местонахождение украденных машин, и преступление фиксируется. Их даже в запчасти не возьмешь, потому что все детали пронумерованы и на другие комбайны их просто так не поставишь. Вот так просто грубо грабят!
Наша Генеральная прокуратура зарегистрировала более 40 тысяч военных преступлений против человечности, может быть, их больше, потому что данным несколько месяцев. И это только те преступления, которые были выявлены.
Простые факты. Например, в Изюме обнаружена братская могила с 458 трупами, из которых только 18 взрослых мужчин, остальные женщины и старики. В милиции мне сказали, что в Изюме нашли еще две могилы неизвестного размера, но вскрыть их не удалось. Может быть заминировано. Наши саперы сейчас все заняты боевыми задачами и не могут этого сделать.
Мы не знаем, сколько еще массовых захоронений и пыточных найдем.
- Грустно. Мариуполь был городом примерно такого же размера, как Таллинн, с населением около 400 тысяч человек. Как там обстановка? Даже если тебя не пытали и твоего ребенка не забирали под предлогом отправки в "летний лагерь" в Крыму... Есть ли заграничные паспорта, например, для поездки в Турцию?
- Российские паспорта?
- Ну, не важно, украинский у человека или российский паспорт - он хочет выехать за границу, это разрешено? Или они живут, как в Советском Союзе, в лагере?
- Я не знаю, что там происходит, потому что информации из Мариуполя минимум. Говорят, какие-то дома там строят.
Кстати, россияне взяли мариупольскую девушку Юлю на митинг в Москву, где та торжественно поблагодарила российские войска за защиту украинцев. Но родители этой девочки были убиты русскими солдатами.
- Та самая украинка, которая была с Путиным в Лужниках?
- Да. Насколько я понимаю, ей либо мозги промыли, либо у нее не было другого выхода.
По неофициальным данным, россияне вывезли из Украины в Россию больше 150 тысяч наших детей, по словам омбудсмена Украины Дмитрия Дубинца, их поместили в детские дома или передали в приемные семьи. Удалось более-менее уточнить местонахождение около 15 тысяч детей. Большинство детей увезли из Мариуполя.
Никто не знает, сколько людей погибло при бомбардировке Мариуполя - оценки колеблются от 25 тысяч до 100 тысяч. В Мариуполе сносят дома вместе с телами, просто вывозят на свалку вместе с трупами, как строительный мусор!
Долгое время там работали мобильные крематории, привезенные из России. Даже немецкие фашисты не могли бы такому позавидовать.
- Вот такой вопрос интересует эстонцев и латышей. За нашей границей находится Псковская область, где располагалась грозная 76-я воздушно-десантная дивизия. Год назад их отправили воевать в Украину. Как вы встретили наших соседей? С цветами? Как они сражались с вами?
- Мы принимали псковичей так, что дважды полностью менялся их состав. Кстати, когда в России была объявлена мобилизация, основной шок был в военных городах, потому что там знали реальные потери, в отличие от мест, где воинских частей нет.
Особенно большое потрясение было в Пскове, потому что эта 76-я дивизия участвовала в наступлении на Киев и понесла там большие потери. Если не ошибаюсь, командир дивизии и начальник штаба погибли. Их много пало, личный состав дивизии дважды полностью менялся. Иногда, редко, где-то проскакивают сообщения об этой дивизии, но бывших уже нет в живых. На смену им пришли мобилизованные.
- Значит, кладбище в Пскове нужно расширять?
- Для большинства нет кладбища, их останки плавают в канавах и других местах. Когда я еще работал в офисе президента, была информация, что в украинских моргах 7500 тел российских солдат. Мы предлагаем их вернуть русским, но Россия отказывается.
- Их лозунг - "Своих не бросаем!"...
- Речь идет только о телах, которые попадают в морг, но там оказывается, может быть, десятая часть всех мертвецов.
- Есть большой заказ на Западе на большое украинское наступление.
- Нам не нужен нажим. Мы сами рвемся в драку, потому что это наша земля, каждый день убивают наших людей в пыточных. Мы не можем вступить в переговоры, потому что это означает дать им передышку, безнаказанно издеваться над нашими людьми на оккупированных территориях.
Нас не нужно поощрять, нам нужны вооружения, военная техника. Сейчас это поставляется, думаю, где-то в середине апреля начнутся хорошие новости.
Данное интервью опубликовано в "СП-Экстра" с согласия "Delfi" в сокращенном виде. Полный текст интервью читайте на портале rus.delfi.ee. Также следите за Youtube-каналами Алексея Арестовича и Марка Фейгина.