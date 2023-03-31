ЗА РУБЕЖОМ ⟩ Тимоти Снайдер: десять факторов, уничтожающих русский народ и культуру

2. Уничтожение независимой российской журналистики, чтобы россияне не могли узнавать об окружающем мире. Это тоже российская политика, и она наносит непоправимый вред русской культуре.

3. Всеобщая цензура и подавление свободы слова в России. В Украине вы можете говорить все, что хотите, по-русски или по-украински. В России - нет.

Если вы стоите в России с плакатом "Нет войне", вас арестуют и, скорее всего, посадят. Если вы стоите в Украине с плакатом "Нет войне", на каком бы языке он ни был, с вами ничего не случится. Россия - страна одного основного языка, где мало что можно говорить. Украина - страна двух языков, где можно говорить что угодно. Когда я посещаю Украину, люди сообщают мне о военных преступлениях России, используя оба языка, украинский или русский, как им удобнее.

4. Атака на российскую культуру методом цензуры школьных учебников, ослабление российских культурных учреждений, ликвидация музеев и неправительственных организаций, занимающихся российской историей. Все это политика России.

5. Извращение памяти о Второй мировой войне путем ведения агрессивных войн в 2014 и 2022 годах, т.е. лишение всех будущих поколений россиян этого наследия. Такова российская политика. Она нанесла большой урон русской культуре.