ЗА РУБЕЖОМ ⟩ Тимоти Снайдер: десять факторов, уничтожающих русский народ и культуру

Дамы и господа, я выступаю перед вами как историк региона, как историк Восточной Европы и, в частности, как историк массовых убийств и политических злодеяний. Я рад, что меня попросили проинформировать вас об использовании термина "русофобия" российскими государственными деятелями.
Я считаю, что такая дискуссия может прояснить характер агрессивной войны России в Украине и незаконной оккупации Россией украинской территории. Я скажу коротко и ограничусь двумя моментами.
Мое первое замечание состоит в том, что вред русским и русской культуре - это прежде всего результат политики Российской Федерации. Если мы озабочены ущербом русским и русской культуре, то нас должна беспокоить политика российского государства.
Мое второе замечание состоит в том, что термин "русофобия", который мы обсуждаем сегодня, использовался во время этой войны как форма имперской пропаганды, в которой агрессор претендует на роль жертвы. В прошлом году это послужило оправданием военных преступлений России в Украине.
Позвольте мне начать с первого пункта. Предпосылка обсуждения "русофобии" состоит в том, что мы озабочены причинением вреда россиянам. Это предпосылка, которую я, безусловно, разделяю. Я разделяю обеспокоенность россиян. Я разделяю беспокойство по поводу русской культуры. Вспомним действия последнего года, нанесшие наибольший вред россиянам и русской культуре.
1. Принуждение наиболее творческих и продуктивных россиян к эмиграции. Российское вторжение в Украину привело к тому, что около 750000 россиян покинули Россию, включая некоторых из самых творческих и продуктивных людей. Это непоправимый вред для русской культуры, и это результат российской политики.