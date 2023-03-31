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ЗА РУБЕЖОМ ⟩ Тимоти Снайдер: десять факторов, уничтожающих русский народ и культуру

Северное побережье
Тимоти Снайдер: десять факторов, уничтожающих русский народ и культуру
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Тимоти Снайдер.
Тимоти Снайдер. Фото: Википедия

14 марта 2023 года состоялась сессия Совета Безопасности ООН, которую созвала Российская Федерация для обсуждения "русофобии". На сессии выступил один из самых авторитетных в мире историков Восточно-Европейского региона, профессор Тимоти Снайдер. В своем выступлении он объяснил свою точку зрения на "русофобию" и на то, кто именно уничтожает российский народ и русскую культуру. 

Ниже - текст выступления профессора Тимоти Снайдера в Совете Безопасности ООН.

Дамы и господа, я выступаю перед вами как историк региона, как историк Восточной Европы и, в частности, как историк массовых убийств и политических злодеяний. Я рад, что меня попросили проинформировать вас об использовании термина "русофобия" российскими государственными деятелями.

Я считаю, что такая дискуссия может прояснить характер агрессивной войны России в Украине и незаконной оккупации Россией украинской территории. Я скажу коротко и ограничусь двумя моментами.

Мое первое замечание состоит в том, что вред русским и русской культуре - это прежде всего результат политики Российской Федерации. Если мы озабочены ущербом русским и русской культуре, то нас должна беспокоить политика российского государства.

Мое второе замечание состоит в том, что термин "русофобия", который мы обсуждаем сегодня, использовался во время этой войны как форма имперской пропаганды, в которой агрессор претендует на роль жертвы. В прошлом году это послужило оправданием военных преступлений России в Украине.

Позвольте мне начать с первого пункта. Предпосылка обсуждения "русофобии" состоит в том, что мы озабочены причинением вреда россиянам. Это предпосылка, которую я, безусловно, разделяю. Я разделяю обеспокоенность россиян. Я разделяю беспокойство по поводу русской культуры. Вспомним действия последнего года, нанесшие наибольший вред россиянам и русской культуре.

Я коротко назову десять.

1. Принуждение наиболее творческих и продуктивных россиян к эмиграции. Российское вторжение в Украину привело к тому, что около 750000 россиян покинули Россию, включая некоторых из самых творческих и продуктивных людей. Это непоправимый вред для русской культуры, и это результат российской политики.

2. Уничтожение независимой российской журналистики, чтобы россияне не могли узнавать об окружающем мире. Это тоже российская политика, и она наносит непоправимый вред русской культуре.

3. Всеобщая цензура и подавление свободы слова в России. В Украине вы можете говорить все, что хотите, по-русски или по-украински. В России - нет.

Если вы стоите в России с плакатом "Нет войне", вас арестуют и, скорее всего, посадят. Если вы стоите в Украине с плакатом "Нет войне", на каком бы языке он ни был, с вами ничего не случится. Россия - страна одного основного языка, где мало что можно говорить. Украина - страна двух языков, где можно говорить что угодно. Когда я посещаю Украину, люди сообщают мне о военных преступлениях России, используя оба языка, украинский или русский, как им удобнее.

4. Атака на российскую культуру методом цензуры школьных учебников, ослабление российских культурных учреждений, ликвидация музеев и неправительственных организаций, занимающихся российской историей. Все это политика России.

5. Извращение памяти о Второй мировой войне путем ведения агрессивных войн в 2014 и 2022 годах, т.е. лишение всех будущих поколений россиян этого наследия. Такова российская политика. Она нанесла большой урон русской культуре.

6. Унижение русской культуры во всем мире и конец того, что раньше называлось "русским миром" за границей. Раньше в Украине было много людей, которые дружелюбно относились к России и русской культуре. Этому положили конец два российских вторжения. Эти вторжения были политикой России.

7. Массовые убийства русскоязычных в Украине. В результате русской агрессивной войны в Украине погибло больше носителей русского языка, чем в результате любых иных действий на сегодняшний день.

8. Вторжение России в Украину привело к массовой гибели российских граждан, ставших солдатами в агрессивной войне. Около 200000 россиян погибли или получили увечья. Это, конечно, российская политика - отправлять молодых россиян умирать в Украину.

9. Военные преступления, травма и чувство вины. Эта война означает, что поколение молодых россиян, выживших, будет замешано в военных преступлениях и на всю жизнь будет окутано травмой и чувством вины. Это большой вред русской культуре.

Весь этот вред россиянам и русской культуре был нанесен самим российским правительством, в основном за последний год. Если бы мы были искренне обеспокоены ущербом для россиян, мы бы задумались об этом. Но, возможно, самая ужасная часть российской политики по отношению к россиянам - последняя.

10. Постоянное обучение россиян убеждению, что геноцид - это нормально. Мы видим это в неоднократных заявлениях президента России о том, что Украины не существует. Мы видим это в фантазиях о геноциде в российских государственных СМИ. (rus.postimees.ee) 

Тимоти Дэвид Снайдер

Историк, профессор Йельского университета, специализирующийся на истории Восточной Европы, в частности Украины, Беларуси, Литвы, Польши и России нового времени; член американского Совета по международным отношениям.

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