В Ида-Вируской центральной больнице стартовали самостоятельные приемы медицинской сестры кардиологического профиля, которые проводит Екатерина Фабричникова.
ЗДОРОВЬЕ ⟩ Самостоятельный прием медсестры кардиологического профиля позволяет пациенту системнее подходить к своему лечению
- Какие задачи выполняет кардиологическая медсестра самостоятельного приема и как обычно проходит прием пациента?
- Первичная задача сестры самостоятельного приема - определить, насколько хорошо пациент осознает свое заболевание и при необходимости улучшить его осведомленность и рассказать, как те или иные привычки могут влиять на течение болезни.
Также производится контроль выкупа и приема выписанных кардиологом пациенту лекарств. Бывает, что пациент не принимает их согласно схеме приема лекарств, однако это необходимо делать для грамотного системного лечения. Часто сестра просит пациента назвать лекарства, которые ему следует принимать. Регулярный прием необходимых лекарств - простая в исполнении, но очень важная привычка на пути к более быстрому выздоровлению.
Также, например, если у пациента наблюдается аритмия или сердечная недостаточность, то сестра самостоятельного приема следит за отеками пациента и учит его наблюдать за собой в домашних условиях. Регулярно измеряет вес, артериальное давление, пульс, при необходимости уровень сахара и холестерола в крови.
- Может ли пациент напрямую обратиться к медсестре самостоятельного приема?
- Для посещения сестры самостоятельного приема по кардиологии пациенту требуется направление либо от семейного врача, либо от кардиолога. Если семейный врач уже занимается лечением какой-либо связующей кардиологической проблемы, то с большой долей вероятности он сам выпишет направление к сестре самостоятельного приема, не направляя пациента перед этим к кардиологу.
- Следует ли пациенту выполнить какие-то действия уже перед медсестринским приемом?
- Я рекомендую пациентам почаще мерить артериальное давление, пульс, вес и самостоятельно вести учетную книжку, куда стоит записывать измеренные показатели. Эту книжку обычно выдают на первом приеме. Так можно детальнее следить за динамикой этих показателей, чтобы при необходимости кардиолог скорректировал схему приема лекарств.
- Какие рекомендации можете дать всем людям для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы?
- Конечно же, необходимо сбалансированное питание: в рационе должны присутствовать овощи, фрукты, нежирное мясо, насыщенная полезными жирными кислотами омега-3 рыба. Важно сократить потребление жареной и жирной пищи.
Отказ от вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем) окажет быстрый положительный эффект. Умеренные физические нагрузки тоже пойдут на пользу. Проще всего начать чаще пользоваться лестницей вместо лифта и ходить пешком хотя бы полчаса в день.