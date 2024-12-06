Кай Реало: Каким образом закон о климате будет поддерживать экономический рост?

Мы очень хорошо знаем, что имеется еще много такого предпринимательства, которое работает на очень старых основах, когда темам климата, чистоты окружающей среды и охраны окружающей среды не уделяют много внимания, а людям не платят подходящую им зарплату. Это такая тактика истощения ресурсов, и если это можно продолжать без ограничений, то встает вопрос: почему же предприниматели с совестью должны будут заранее, так сказать на всякий случай, вкладываться в другие технологии и заведомо создавать для себя ситуацию неравной конкуренции? То есть мы как предприниматели желаем правовой ясности, чтобы быть уверенными в том, что нас ждет, и иметь смысл инвестировать.

Что является самым большим вызовом? То, что во время получения на руки этого закона о климате не были оценены его влияния, чтобы понять, каково социально-экономическое влияние этих запланированных мер и действий, необходимых для достижения поставленных целей, как на различные сектора экономики, так и на общество в целом.

Мы твердо хотим увидеть также влияние всего этого на госбюджет, так как и сегодня видим, что госбюджет нужно сильно подкрепить посредством налогов - или, по крайней мере, нас заставили в это поверить. Ясно, что если мы не поймем влияния следующих этапов, то в какой-то момент может наступить ситуация, когда мы не сможем адекватно реагировать.

То есть не только критикуя, но и внося некоторые короткие предложения. Мы считаем, что надо оценить эти социально-экономические влияния, а также то, каково влияние этих мер на налоговые доходы государства, то есть какие производства и отрасли вообще могут продолжать действовать в сегодняшней Эстонии в более отдаленной перспективе. Какая деятельность вообще поддержит экономический рост? Преждевременно говорить, будто речь идет о Законе о климатически устойчивой экономике, если из него, по сути дела, не вычитать, чем будет обеспечен этот экономический рост.

И важнее всего, что надо подчеркнуть, на наш взгляд: при постановке всех этих целей эстонские предприниматели ждут, чтобы эти цели ставились в Евросоюзе на равных основаниях, в одинаковом темпе и чтобы предпринимателей Эстонии не ставили посредством этих целей в неравное положение с их конкурентами, чтобы мы все-таки смогли сохранить экономику, предпринимательство и конкурентоспособность Эстонии.