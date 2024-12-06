Я рада, что могу дать маленький обзор того, как предприниматели видят прежде всего влияние климатических изменений на экономику Эстонии или на экономику в общем. Прочитав первичный вариант проекта закона о климате, предприниматели тоже имеют в этой части очень четкие точки зрения.
Кай Реало: Каким образом закон о климате будет поддерживать экономический рост?
На экономику, бесспорно, повлияет, если ресурсов станет меньше, если у нас не будет доступа к ним или здесь возникнет серьезная нехватка ресурсов как в сельском хозяйстве, животноводстве, так и в лесном хозяйстве и других областях. Причем нехватка не только тех ресурсов, которые мы выращиваем здесь, в Эстонии, а из-за различных волнений не будет также доступа к важным ресурсам в других странах. Как уже говорилось, волнения зачастую вызваны также тем, что по причине климатических изменений уже возникла необходимость вести дела иначе, и люди этим недовольны.
Несомненно, вырастет доля расходов, связанных именно с тем, что климатические условия повлияют на состояние зданий, домов и помещений. Мы видим сегодня, что очень многие построенные в Эстонии и принадлежащие предприятиям и офисам здания и помещения сделаны из стекла, которое не является самым хорошим тепло- или холодоизоляционным материалом. У нас очень много промышленной застройки выполнено из очень простых, очень легких материалов, которые в отдаленной перспективе могут не выдержать все те ветра и ураганы, которые ждут и нас.
На экономику, бесспорно, влияет также изменение спроса и предпочтений. Если мы в Эстонии не делаем еще в массовом порядке предпочтений на основании того, откуда поступила продукция и что использовалось для ее изготовления, то вокруг нас расположены государства, которые очень внимательно - как и наше население - смотрят на то, каким образом изготовлены какие-то изделия или услуги, а также какие ресурсы для этого использовались. По сути, это влияет также на нашу промышленность, производства и работу, чтобы мы могли предлагать и для экспорта на эти внешние рынки продукцию и услуги, произведенные в соответствии с принципами устойчивой экономики.
Появление климатических беженцев, бесспорно, довольно скоро коснется и нас, ведь мы видим, что в районе экватора погодные условия уже очень сложные. И если мы посмотрим на свое местоположение на карте, то станет ясно, что в какой-то момент эти беженцы дойдут и до нас. А это значит, что нам придется заняться темой, как нам справиться в своей экономике с дополнительными ртами, дополнительными потребностями и людьми, которые приедут сюда за помощью.
Бесспорно, предстоит также рост энергопотребления, ведь критические погодные условия означают, что придется то больше топить, то больше охлаждать, потребуется также очищать воздух, если мы говорим о загрязнении и обо всем прочем.
ТРИ МЫСЛИ
- Большая часть эстонского предпринимательства неконкурентоспособна также на европейском рынке из-за того, что мы живем в такой ценовой зоне и наше энергоснабжение не обеспечивается еще зеленой энергией.
- Неравенство в обществе, бесспорно, растет, и тут тоже требуется большая поддержка государства, чтобы обеспечить этих людей необходимым для жизни.
- Преждевременно говорить, будто речь идет о Законе о климатически устойчивой экономике, если из него, по сути дела, не вычитать, чем будет обеспечен этот экономический рост.
председатель совета Центрального союза работодателей Эстонии и правления АО "Ragn-Sells"
Климатические влияния имеют также косвенный аспект, то есть энергия подорожает. Мы видим это ежедневно. Большая часть эстонского предпринимательства неконкурентоспособна также на европейском рынке из-за того, что мы живем в такой ценовой зоне и наше энергоснабжение не обеспечивается еще зеленой энергией.
Нет сомнения, что влияние окажет локализация производства и потребления. В старину это называли протекционизмом, сегодня об этом вежливо говорят "локализация". Однако речь идет о серьезной проблеме, об угрозе для эстонского экспорта, и поэтому, с другой стороны, существует также наша собственная необходимость покрывать потребности Эстонии на местном рынке.
Растет бюрократия. Все принятые в Евросоюзе директивы потребуют от предпринимателей очень значительного роста административной нагрузки. Очень сложные периоды отчетности еще только предстоят, и это, бесспорно, повысит также затраты предпринимателей.
Сокращается традиционная промышленность. Мы в Эстонии тоже движемся в направлении к обслуживающей экономике. Однако мы должны понимать, что в случае обслуживающей экономики это предпринимательство менее лояльно к Эстонии. Это будет пустяковым вопросом, где регистрировать далее головной офис этого предприятия, где большинство людей уже сегодня трудятся, может быть, в разных частях света. То есть надо думать о том, что будет с нашим экспортом, что будет с тем, что приносит деньги в Эстонию.
Неравенство в обществе, бесспорно, растет, и тут тоже требуется большая поддержка государства, чтобы обеспечить этих людей необходимым для жизни.
Пару слов о том, какова точка зрения Центрального союза работодателей Эстонии относительно проекта закона о климате. Мы как предприниматели считаем, что все написанное в нем, может быть, излишне теоретическое и его практическая применимость в таком виде не продумана, чтобы мы получили уверенность в том, что все то, что имелось в виду при постановке целей, действительно применимо в теории и на практике. И, с другой стороны, та судьба, которая реально ждет предпринимательство, если такой закон о климате вместе с этими целями будет принят, ведь в конечном итоге в предпринимательстве конкуренция крайне напряженная.
Мы очень хорошо знаем, что имеется еще много такого предпринимательства, которое работает на очень старых основах, когда темам климата, чистоты окружающей среды и охраны окружающей среды не уделяют много внимания, а людям не платят подходящую им зарплату. Это такая тактика истощения ресурсов, и если это можно продолжать без ограничений, то встает вопрос: почему же предприниматели с совестью должны будут заранее, так сказать на всякий случай, вкладываться в другие технологии и заведомо создавать для себя ситуацию неравной конкуренции? То есть мы как предприниматели желаем правовой ясности, чтобы быть уверенными в том, что нас ждет, и иметь смысл инвестировать.
Что является самым большим вызовом? То, что во время получения на руки этого закона о климате не были оценены его влияния, чтобы понять, каково социально-экономическое влияние этих запланированных мер и действий, необходимых для достижения поставленных целей, как на различные сектора экономики, так и на общество в целом.
Мы твердо хотим увидеть также влияние всего этого на госбюджет, так как и сегодня видим, что госбюджет нужно сильно подкрепить посредством налогов - или, по крайней мере, нас заставили в это поверить. Ясно, что если мы не поймем влияния следующих этапов, то в какой-то момент может наступить ситуация, когда мы не сможем адекватно реагировать.
То есть не только критикуя, но и внося некоторые короткие предложения. Мы считаем, что надо оценить эти социально-экономические влияния, а также то, каково влияние этих мер на налоговые доходы государства, то есть какие производства и отрасли вообще могут продолжать действовать в сегодняшней Эстонии в более отдаленной перспективе. Какая деятельность вообще поддержит экономический рост? Преждевременно говорить, будто речь идет о Законе о климатически устойчивой экономике, если из него, по сути дела, не вычитать, чем будет обеспечен этот экономический рост.
И важнее всего, что надо подчеркнуть, на наш взгляд: при постановке всех этих целей эстонские предприниматели ждут, чтобы эти цели ставились в Евросоюзе на равных основаниях, в одинаковом темпе и чтобы предпринимателей Эстонии не ставили посредством этих целей в неравное положение с их конкурентами, чтобы мы все-таки смогли сохранить экономику, предпринимательство и конкурентоспособность Эстонии.