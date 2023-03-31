ЗДОРОВЬЕ ⟩ Редкое заболевание, которое преследует человека всю жизнь

Ангионевротический отек,

или Hereditary Angioedema, - это генетическое заболевание, при котором носитель имеет генную мутацию, вызывающую внезапные, болезненные и повторяющиеся отеки. Чаще всего отекают лицо (глаза и губы) и конечности, а также могут возникать сильные боли в животе.

Частоту приступов или отеков нельзя предсказать заранее, так как они могут быть спровоцированы различными обстоятельствами: стрессом, радостью, напряжением, неожиданной ситуацией и даже вынужденным положением тела. При диагностике заболевания важно не спутать его с обычной аллергией, такой как крапивница, так как это может привести к отеку дыхательных путей. В таком случае приступ может окончиться летальным исходом.

Обычные лекарства от аллергии не действуют на наследственный ангионевротический отек. К сожалению, пациенты и их родственники не сразу распознают симптомы заболевания. Правильный диагноз обычно ставится в среднем через десять лет после появления симптомов. Наследственный ангионевротический отек поражает около 2% населения.