ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Главный приз фестиваля школьных ансамблей отправился на Сааремаа

Директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур уже много лет следит за развитием школьных ансамблей и во многих из них участвовал в качестве басиста. "Бенд - это командная работа, и это один из навыков, который молодые люди должны изучать и практиковать в школе, чтобы преуспеть в жизни", - считает Агур.