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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Главный приз фестиваля школьных ансамблей отправился на Сааремаа

Северное побережье
Главный приз фестиваля школьных ансамблей отправился на Сааремаа
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Главный приз фестиваля был вручен группе "Zazaland", приехавшей в Кохтла-Ярве с Сааремаа.
Главный приз фестиваля был вручен группе "Zazaland", приехавшей в Кохтла-Ярве с Сааремаа. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В субботу в Кохтла-Ярвеской гимназии собрались 15 школьных ансамблей со всей Эстонии, чтобы помериться силами и получить новые идеи.

Директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур уже много лет следит за развитием школьных ансамблей и во многих из них участвовал в качестве басиста. "Бенд - это командная работа, и это один из навыков, который молодые люди должны изучать и практиковать в школе, чтобы преуспеть в жизни", - считает Агур.

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