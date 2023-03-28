ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Главный приз фестиваля школьных ансамблей отправился на Сааремаа

В субботу в Кохтла-Ярвеской гимназии собрались 15 школьных ансамблей со всей Эстонии, чтобы помериться силами и получить новые идеи.
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Директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур уже много лет следит за развитием школьных ансамблей и во многих из них участвовал в качестве басиста. "Бенд - это командная работа, и это один из навыков, который молодые люди должны изучать и практиковать в школе, чтобы преуспеть в жизни", - считает Агур.
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