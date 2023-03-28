ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему полиция больше не выезжает на ДТП?

- Полиция - это оперативный ресурс, и мы стремимся оказывать быструю и грамотную помощь. Если в каких-то ситуациях, в случае так называемых ДТП с имущественным ущербом, есть более простые и быстрые способы решения, то им следует отдавать приоритет. Бытует мнение, что страховая не начнет производство по ущербу до тех пор, пока полиция не прибудет на место для регистрации происшествия. Однако это не так: задачи полиции и страховой совершенно разные. Наша задача установить виновного на месте происшествия и при необходимости привлечь его к ответственности, цель страховой, с другой стороны, найти виновного и возместить ущерб пострадавшему. Наша работа не связана друг с другом, т.е. решение страховой не зависит от полицейского производства по виновному деянию - наоборот, оно может быть совершенно разным.