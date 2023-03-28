В галерее "Руут" Кохтла-Ярвеской школы искусств открылась выставка картин, созданных в этом учебном году учениками студии Юрия Хорева - известный художник уже более десяти лет открывает путь в мир искусства взрослым людям.
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То, что невозможно выразить словами, можно нарисовать
То, что невозможно выразить словами, можно нарисовать
Вместе с ним к азам искусства уже прикоснулись десятки взрослых людей, большинство только в студии впервые взяли в руки краски или карандаши. К слову, возрастных ограничений нет - приходят от 16 до 80 лет и старше. "Никогда не поздно начинать, - подчеркивает наставник, - краски и карандаши помогают выразить то, что трудно, а порой и невозможно описать словами".