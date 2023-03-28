То, что невозможно выразить словами, можно нарисовать

Вместе с ним к азам искусства уже прикоснулись десятки взрослых людей, большинство только в студии впервые взяли в руки краски или карандаши. К слову, возрастных ограничений нет - приходят от 16 до 80 лет и старше. "Никогда не поздно начинать, - подчеркивает наставник, - краски и карандаши помогают выразить то, что трудно, а порой и невозможно описать словами".