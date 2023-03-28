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То, что невозможно выразить словами, можно нарисовать

Ирина Кивисельг
, журналист
То, что невозможно выразить словами, можно нарисовать
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Учитель математики Людмила Рогач занимается в студии десять лет, пробуя разные жанры живописи, и не намерена останавливаться.
Учитель математики Людмила Рогач занимается в студии десять лет, пробуя разные жанры живописи, и не намерена останавливаться. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В галерее "Руут" Кохтла-Ярвеской школы искусств открылась выставка картин, созданных в этом учебном году учениками студии Юрия Хорева - известный художник уже более десяти лет открывает путь в мир искусства взрослым людям.

Вместе с ним к азам искусства уже прикоснулись десятки взрослых людей, большинство только в студии впервые взяли в руки краски или карандаши. К слову, возрастных ограничений нет - приходят от 16 до 80 лет и старше. "Никогда не поздно начинать, - подчеркивает наставник, - краски и карандаши помогают выразить то, что трудно, а порой и невозможно описать словами".

С этим согласна социальный работник Анастасия Паалонен, которая занимается в студии четыре года, представляет на выставке новую коллекцию абстрактных картин.

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Культура
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