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"HITO/Karjamaa" в четвертьфинале сыграет с командой Валмо Крийса

Эрик Гамзеев
, журналист
"HITO/Karjamaa" в четвертьфинале сыграет с командой Валмо Крийса
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В основном турнире у "HITO/Karjamaa" и "Rock Tartu Terminal" по играм была ничья 1:1, и теперь они встретятся друг с другом в четвертьфинальной серии.
В основном турнире у "HITO/Karjamaa" и "Rock Tartu Terminal" по играм была ничья 1:1, и теперь они встретятся друг с другом в четвертьфинальной серии. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Во второй лиге эстонского баскетбольного чемпионата "HITO/Karjamaa" в четвертьфинале встретится с "Rock Tartu Terminal", основным игроком которого является 48-летний бывший защитник сборной Эстонии Валмо Крийса.

Пыл "HITO/Karjamaa", начавшего сезон весьма успешно, поугас в конце основного турнира, так как последние пять игр закончились поражением. На прошлой неделе третьей команде Виймси уступили со счетом 71:80.

Из 22-х игр лучшая команда Ида-Вирумаа выиграла 12, как и "Rock Tartu Terminal". Но поскольку разница заброшенных и пропущенных мячей в играх оказалась в пользу тартусцев, они заняли в основном турнире четвертое место, а "HITO/Karjamaa" - пятое.

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