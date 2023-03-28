Во второй лиге эстонского баскетбольного чемпионата "HITO/Karjamaa" в четвертьфинале встретится с "Rock Tartu Terminal", основным игроком которого является 48-летний бывший защитник сборной Эстонии Валмо Крийса.
Для подписчиков
"HITO/Karjamaa" в четвертьфинале сыграет с командой Валмо Крийса
"HITO/Karjamaa" в четвертьфинале сыграет с командой Валмо Крийса
Пыл "HITO/Karjamaa", начавшего сезон весьма успешно, поугас в конце основного турнира, так как последние пять игр закончились поражением. На прошлой неделе третьей команде Виймси уступили со счетом 71:80.
Ключевые слова